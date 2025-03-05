Cette Porsche 911 GT3 Art Car : Une Œuvre d’Art à Intégrer Absolument à Votre Collection.

Un modèle Porsche rare fait parler de lui sur le marché automobile européen. Un Porsche 911 GT3 de 2018, avec une peinture distinctive réalisée à la main, est à vendre aux Pays-Bas. Son design unique et ses caractéristiques impressionnantes captivent déjà les passionnés de voitures.

Présentation de la Porsche 911 GT3

Le Porsche 911 GT3 est une voiture de sport hautement prisée pour ses performances exceptionnelles. Le modèle 2018, qui se distingue par sa finition inspirée de l’art, est équipé de sièges baquets en carbone avec harnais de sécurité à trois points, du Pack Clubsport, du Pack Sport Chrono, d’un système audio Bose et d’un réservoir de carburant de 90 litres. Ce véhicule se distingue également par son extérieur unique, décrit comme ayant été « entièrement peint à la main par des artistes renommés », bien que les noms de ces artistes n’aient pas été fournis par le vendeur.

Performances et prix

Le moteur à plat de 4.0 litres du GT3 développe 500 chevaux et est associé à une boîte de vitesses automatique à sept rapports, permettant d’atteindre 100 km/h en seulement 3,3 secondes. Ce modèle a été peu utilisé, affichant seulement 11 309 kilomètres au compteur depuis sa mise en circulation en 2018.

Le prix de vente de cette Porsche peinte à la main est fixé à 265 000 euros, soit environ 285 303 dollars selon le taux de change actuel. Pour ceux qui préfèrent un modèle neuf, il est possible d’en acquérir un avec zéro kilomètre pour 225 000 dollars et de dépenser les différences pour le personnaliser selon ses goûts.