Le fourgon électrique Kia PV5 : une solution adaptée à tous les besoins.

Le nouvel événement Kia EV Day 2025 en Espagne met en avant le concept EV2 et l’EV4, mais c’est également l’occasion de présenter la plateforme dédiée aux véhicules électriques, Platform Beyond Vehicle (PBV), avec en tête d’affiche le PV5. Ce véhicule utilitaire électrique est décliné en trois versions : Passager, Cargo, et Châssis Cab, offrant une personnalisation adaptée aux professionnels, notamment pour des usages comme les food trucks ou les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Détails Techniques du Kia PV5

Mesurant 4,659 mm de long et 1,895 mm de large, le Kia PV5 est légèrement plus petit qu’un Volkswagen ID. Buzz. Toutes les versions du PV5 présentent un empattement de 2,995 mm, offrant de l’espace pour jusqu’à huit personnes dans la version Passager avec une configuration 2-3-3 et un hayon relevable.

Ce modèle innovant est construit sur la plateforme E-GMP, partagée avec d’autres produits de Kia, Hyundai et Genesis. Contrairement à de nombreux VUs électriques qui proposent plusieurs options de motorisation, le PV5 est uniquement proposé en traction avant. Son moteur unique génère 161 chevaux de puissance et un couple de 250 Nm, garantissant une performance adéquate pour un usage utilitaire.

Autonomie et Capacités de Charge

Kia propose trois options de batterie pour le PV5, incluant des packs NCM de 51,5 kWh et 71,2 kWh, ainsi qu’une option de 43,3 kWh de lithium fer phosphate (LFP) réservée au modèle Cargo. Selon les spécifications, la version Passager avec la plus grande batterie peut atteindre une autonomie maximale de 400 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge de la batterie de 10 % à 80 % nécessite environ une demi-heure.

Le PV5 est conçu pour répondre à des besoins variés, y compris avec sa version WAV, qui dispose d’une rampe capable de supporter un poids de 300 kg, et d’un espace de chargement maximal de 5,1 m³ dans la version Cargo, pouvant accueillir deux palettes Euro.

Disponibilité et Marché

Kia prévoit de commercialiser le PV5 en Europe et en Corée dans la seconde moitié de l’année, avec une introduction dans d’autres régions prévue pour 2026. Bien que les restrictions tarifaires sur les fourgons pourraient compliquer son lancement en Amérique du Nord, le président et PDG de Kia, Ho Sung Song, a confirmé que l’entreprise explorera les options pour introduire ce modèle sur le marché américain.

Avec la désignation PV5, Kia laisse également la porte ouverte à des modèles plus grands et plus petits dans le cadre de sa gamme élargie PBV, marquant ainsi une étape significative dans son engagement vers des solutions de transport durable.