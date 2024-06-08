La domination de Mercedes lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix du Canada 2024 ne passe pas inaperçue !

Tenez-vous bien, amateurs de vitesse et aficionados de Formule 1 ! Lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix du Canada 2024, Mercedes a fait une véritable démonstration de puissance. Les Flèches d’Argent ont non seulement dominé la piste, mais elles ont aussi envoyé un message retentissant à tous leurs rivaux : il va falloir se lever tôt pour les détrôner cette saison ! Avec des tours impeccables et des stratégies qui frisent la perfection, la team Mercedes s’est imposée comme le titan incontesté de cette journée de tests. Préparez-vous, car si ce n’était qu’un avant-goût, la course promet d’être électrisante !

Mercedes Brille à Montréal

Le ciel de Montréal, souvent capricieux, semble avoir trouvé un accord avec l’écurie Mercedes pour la dernière séance d’essais du Grand Prix du Canada 2024. En effet, malgré la récente pluie qui a compliqué les journées d’essais précédentes, c’est sous un ciel clair que Mercedes a claqué un chrono à faire pâlir ses concurrents!

Lewis Hamilton Met la Gomme

Lewis Hamilton, vedette incontestée de l’équipe Mercedes, a réellement mis la pédale douce… mais dans le sens contraire! Avec un temps impressionnant, il a surpassé son plus proche rival, Max Verstappen, avec un écart de près de quatre dixièmes de seconde. Un écart qui, en Formule 1, est considérable et pourrait bien présager une belle bataille pour la pole position.

Des Défis Techniques Surmontés

Les journées précédentes n’avaient pas été de tout repos pour aucune des écuries présentes. Entre la pluie qui a rendu le Circuit Gilles-Villeneuve glissant et le récent resurfaçage qui a modifié les conditions d’adhérence, les équipes ont dû jouer de stratégie. Mercedes, ayant probablement trouvé le saint Graal des réglages, semble avoir pris un avantage décisif à la veille des qualifications.

Les Atouts de Mercedes en Cas de Pluie

Si les prévisions météorologiques menacent de ramener la pluie pour le jour de la course, Mercedes pourrait bien tirer son épingle du jeu. Leur performance avec les pneus intermédiaires lors de ces essais indique une préparation minutieuse pour toutes les éventualités. Cela pourrait être un avantage crucial, car, comme nous le savons, la pluie a tendance à rebattre les cartes en F1.

Réactions des Pilotes et Spéculations Avant les Qualifs

La séance de qualifications qui approche est sur toutes les lèvres. Les pilotes se montrent confiants, mais prudents. Hamilton lui-même a mentionné être « satisfait des ajustements faits depuis la dernière session », ajoutant toutefois que « la météo reste l’ennemi le plus imprévisible ici à Montréal ». Les fans et les experts spéculent sur l’issue des qualifications, et si Mercedes pourra conserver cette avance.