Mercedes maintient en vie les moteurs V-8 et V-12 !

Cette semaine, Mercedes a présenté lors de sa conférence annuelle des résultats une nouvelle feuille de route visant à rendre la marque « plus agile, plus rapide et plus forte ». Avec la thématique « maîtriser la transformation », la firme allemande a dévoilé plusieurs projets ambitieux pour l’avenir de ses modèles, notamment l’introduction de véhicules électriques pour les gammes C-Class, GLC et E-Class, ainsi qu’une « mise à niveau majeure » de la S-Class, qui conservera son moteur V12 emblématique.

Engagement envers les moteurs V12 et V8

La marque de luxe allemande affiche clairement son engagement à long terme envers le moteur V12. Cependant, il est important de noter que ce moteur, à double turbocompresseur de 6,0 litres, ne sera disponible que sur des marchés « sélectionnés », vraisemblablement dans des régions où la réglementation sur les émissions est plus flexible. Le moteur à combustion le plus puissant de Mercedes sera installé dans la Maybach S-Class S680 et la S-Class Guard blindée. Par ailleurs, AMG fournira également un V12 à Pagani pour son hypercar Utopia.

Un avenir partagé entre hybrides et moteurs thermiques

Mercedes est la seule marque du trio de luxe allemand à conserver le moteur V12 dans son portefeuille. Alors que BMW a mis fin à la production de la M760i en 2022 et qu’Audi a abandonné son moteur W12 après l’arrêt de la précédente génération d’A8 en 2017, Mercedes continue d’avancer. La marque annonce également que le moteur V8 sera maintenu, avec le développement d’un « V8 électrifié haute technologie de nouvelle génération » pour ses futurs modèles basés sur la plateforme AMG.EA. Cette nouvelle architecture n’exclura pas les moteurs à combustion, ce qui est de bon augure pour l’avenir des moteurs thermiques au sein de l’entreprise.

En dépit d’une orientation vers l’électrique, Mercedes prévoit que les hybrides rechargeables et les véhicules électriques ne représenteront que 30 % de ses ventes totales d’ici 2027, tandis que les moteurs à combustion internes, notamment ceux équipés de la technologie 48V, continueront de dominer. Le constructeur, qui avait envisagé une transition électrique plus radicale d’ici 2030, prend acte d’une réalité où le marché n’est pas encore prêt à abandonner complètement les voitures à moteur thermique.