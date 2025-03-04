Mercedes GLC Électrique : Découvrez les Premières Images Officielles !

Mercedes-Benz s’engage à fusionner sa gamme de véhicules à moteur thermique et électriques en éliminant progressivement la ligne distincte « EQ ». Cette transformation a commencé l’année dernière avec le lancement du G580 doté de la technologie EQ et se poursuivra avec l’introduction du nouveau CLA ce mois-ci. Dans le même temps, un premier teaser pour le GLC électrique souligne les projets de la marque d’intégrer le suffixe « avec technologie EQ » pour ses futurs modèles qui n’auront pas de moteur à combustion.

Le GLC électrique en préparation

L’ancien EQC a été progressivement retiré du marché à la mi-2023 après seulement quatre ans de commercialisation. Bien qu’il n’ait jamais été vendu aux États-Unis, Mercedes-Benz a confirmé que son remplaçant a reçu l’approbation pour le marché américain. Entièrement camouflé, le GLC avec technologie EQ est présenté comme un développement entièrement nouveau, proposant des options à propulsion arrière ainsi qu’à traction intégrale. Les modèles équipés de la technologie 4Matic seront dotés d’une unité de déconnexion (DCU) permettant de désengager l’essieu avant afin d’optimiser l’efficacité énergétique.

Innovations techniques et performances améliorées

Mercedes-Benz a conçu le moteur arrière en interne, intégrant une transmission à deux vitesses. Les unités de transmission électrique avant et arrière bénéficient d’inverseurs en carbure de silicium, et le GLC électrique adopte une architecture de 800 volts, offrant des vitesses de charge dépassant les 320 kW. Pour mettre en perspective, le précédent EQC atteignait un maximum de seulement 110 kW en charge rapide, ce qui représente une amélioration significative. Cependant, une puissance de pointe ne garantit pas une puissance soutenue. Les premières données preliminaires indiquent que la « première variante de batterie » du nouveau modèle dépassera systématiquement les 320 kW.

Design et stratégie future

Bien que les détails concernant la plateforme restent flous, Mercedes précise que le GLC avec technologie EQ a été développé dès le départ comme un SUV entièrement électrique. Les informations complètes seront révélées lors de la présentation officielle, où il sera intéressant de voir si des liens existent avec le modèle à moteur conventionnel ou si le concurrent du Tesla Model Y est réellement un véhicule conçu sur mesure. Plusieurs tailles de batterie seront proposées, dont la version la plus performante utilisera des cellules intégrant des anodes en oxyde de silicium, permettant une densité énergétique supérieure.

Le style du nouveau modèle semble moins bulbeux que ceux de ses homologues EQE et EQS. Mercedes a récemment déclaré son intention de renoncer au design controversé en forme d’œuf de la gamme EQ, en visant à rendre ses nouveaux véhicules électriques plus semblables à ses modèles thermiques, une stratégie déjà adoptée par son rival BMW depuis longtemps.