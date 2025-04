La Nissan Z dépasse la Supra en matière de ventes.

Les ventes de la Nissan Z connaissent une dynamique soutenue, affichant une forte croissance grâce à des chiffres impressionnants au cours du premier trimestre 2025. Cet article examine l’essor de ce modèle face à la concurrence et les chiffres de ventes de la marque Nissan sur le marché américain.

Des Ventes en Forte Croissance

Depuis juillet dernier, la demande pour la Nissan Z a commencé à montrer des signes encourageants. Les ventes ont bondi de 50,8 % au cours du premier semestre 2024 et cette tendance semble se maintenir. Les résultats des ventes du premier trimestre sont désormais disponibles, révélant une augmentation remarquable de 221 % par rapport à l’année précédente, avec 2 154 unités de Z vendues jusqu’à présent.

Une Concurrence Déloyale

Le début d’année exceptionnel de la Z positionne ce modèle en tête devant des rivaux tels que la Toyota Supra, la BMW Z4 et la Subaru BRZ. Elle surpasse également le Dodge Charger Daytona EV et la Mazda MX-5 Miata. Alors que Toyota a écoulé seulement 421 Supras et Mazda 1 947 Miatas, la Z continue de prendre de l’avance. Si cette tendance se maintient, la Nissan Z pourrait connaître sa meilleure année de ventes depuis 2024, où elle avait enregistré 3 164 ventes de coupés.

Modèle Ventes 2025 Nissan Z 2,154 Mazda Miata 1,146 Subaru BRZ 802 Toyota Supra 421 Lire aussi Alfa Romeo procède au rappel de son SUV Tonale pour améliorer la puissance de son système de freinage

Malgré certaines difficultés rencontrées par la société, les ventes de la marque japonaise ont enregistré une hausse de 6,3 % ce trimestre aux États-Unis, principalement grâce aux ventes de ses berlines. Les modèles Versa, Sentra et Altima ont tous vu leurs ventes augmenter de manière significative. La vente de la Versa, le véhicule le moins cher du marché américain avec un prix de départ de 18 330 dollars pour 2025, a bondi de 156 %.

Des Réactions Face aux Baisse de Ventes

Ces trois modèles ont compensé le déclin des ventes des SUV et des camions de Nissan. La vente du Rogue a chuté de 31,6 %, celle du Titan de 62,5 %, et le Frontier a enregistré une baisse de 26,7 %. Les ventes de son crossover le moins cher, le Kicks, ont augmenté de 84,8 %, tandis que celles du Murano ont progressé de 84,1 %. Toutefois, les ventes de l’Armada ont diminué de 1,7 %, et celles du Pathfinder ont légèrement augmenté de 3,4 %.

Modèle Ventes 2025 % Changement par rapport à 2024 Versa 19,130 156.0% Sentra 54,536 36.1% Altima 35,809 25.3% Z 2,154 221.0% Kicks 25,365 84.8% Rogue 62,102 -36.7%

Nissan a récemment annoncé une baisse des prix pour le Rogue et le Pathfinder en 2025. La société a expliqué que « les réductions de prix sur toutes les versions de ces modèles augmenteront l’accessibilité pour les clients qui font face à un marché d’achat de voitures difficile ». Le Rogue est désormais moins cher de 640 dollars.

Cette réduction de prix est espérée pour relancer les ventes du Rogue, le modèle le plus vendu de la marque aux États-Unis, qui avait été le neuvième véhicule le plus vendu en Amérique l’année dernière, malgré une baisse de 9,5 % par rapport à 2023.