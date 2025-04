Les SUV incontournables pour le tout-terrain et la route : découvrez notre sélection des 9 modèles recommandés.

Les SUV tout-terrain incontournables de 2025

Alors que les SUV tout-terrain gagnent en popularité pour leur polyvalence, choisir le bon modèle peut s’avérer difficile. Ce guide présente les meilleurs SUV adaptés à la fois pour la route et le hors-piste, en se basant sur leur performance, leur technologie et leur robustesse.

Caractéristiques essentielles des SUV tout-terrain

Avant d’opter pour un SUV destiné à un usage mixte, il est crucial de prendre en compte plusieurs critères clés :

Transmission intégrale (AWD ou 4×4) : Indispensable pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.

: Indispensable pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers. Dégagement au sol : Un espace de libre passage plus élevé minimise les risques de dommages sur des chemins difficiles.

: Un espace de libre passage plus élevé minimise les risques de dommages sur des chemins difficiles. Modes de conduite adaptatifs : Aident à la conduite dans diverses conditions, telles que la neige, la boue ou le sable.

: Aident à la conduite dans diverses conditions, telles que la neige, la boue ou le sable. Efficacité énergétique : Un bon équilibre entre puissance et consommation garantit une autonomie satisfaisante.

: Un bon équilibre entre puissance et consommation garantit une autonomie satisfaisante. Équipements technologiques et confort : La technologie et les aides à la conduite améliorent considérablement l’expérience sur de longs trajets.

Les meilleurs SUV tout-terrain de 2025

Voici une sélection des SUV les plus performants pour la route et le hors-piste, alliant technologie, performance et robustesse.

Land Rover Defender

Considéré comme l’un des SUV tout-terrain les plus complets, le Land Rover Defender possède une transmission intégrale, une suspension pneumatique et une technologie avancée, le rendant idéal pour les terrains les plus difficiles, tout en offrant du confort sur la route.

Subaru Forester

Le Subaru Forester se distingue par son moteur hybride, sa transmission AWD et son système X-Mode amélioré, qui lui permet de naviguer aisément dans la boue, la neige et sur des pentes escarpées.

Mercedes-Benz GLE

Mariant luxe et performance, le Mercedes-Benz GLE se dote d’une transmission intégrale et d’une suspension adaptative, lui permettant de parcourir des terrains difficiles sans sacrifier le confort.

Toyota RAV4

Ce modèle hybride rechargeable offre une traction adaptative pour différents types de surfaces. L’intérieur du Toyota RAV4 est équipé de technologies avancées, garantissant une conduite agréable tant en ville que sur les routes secondaires.

Nissan X-Trail

Le Nissan X-Trail introduit le système e-POWER, qui permet une traction totale avec des moteurs électriques sur chaque essieu. Sa technologie de gestion électronique renforce la stabilité sur des surfaces glissantes.

Jeep Compass Trailhawk

Compact et robuste, le Jeep Compass Trailhawk est parfait pour les aventures hors-piste. Son système Active Drive Low assure une sécurité optimale sur terrain accidenté.

Ford Kuga

La version 2025 du Ford Kuga propose des motorisations hybrides et une transmission AWD intelligente. Son système de caméras 360° et son assistance à la descente facilitent la conduite sur des terrains difficiles.

Dacia Duster

Économique et équipé d’une transmission 4×4, le Dacia Duster est idéal pour ceux qui cherchent un SUV à tarif abordable sans négliger les capacités tout-terrain, tant sur bitume qu’en dehors.

Volkswagen Touareg

Alliant sophistication et robustesse, le Volkswagen Touareg dispose d’un différentiel central blocable et d’une transmission optimisée, le rendant apte à affronter des terrains exigeants sans perdre le style et le confort associés à la marque Volkswagen.

À la recherche du meilleur SUV pour le terrain et la route

Le choix du meilleur SUV tout-terrain dépendra des besoins spécifiques de chaque conducteur. Que vous recherchiez un modèle hybride efficace ou une option de luxe aux capacités supérieures, le marché 2025 propose de nombreuses alternatives. Évaluer des facteurs tels que la traction, la consommation et la technologie vous aidera à trouver le véhicule parfait pour vos besoins, qu’il s’agisse de routes asphaltées ou d’aventures hors-piste.

