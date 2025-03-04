Les versions à traction intégrale du DS 7 révèlent leurs talents en tout-terrain.

Le DS 7 Plug-in Hybrid AWD : Performances hors route exceptionnelles

Dans les Pyrénées, le DS 7 Plug-in Hybrid AWD a démontré sa puissance et ses capacités hors route, prouvant qu’il ne se limite pas à un simple modèle de luxe au design raffiné. Conçu pour affronter des terrains difficiles, ce véhicule hybride se distingue par sa traction intégrale efficace.

Une démonstration de force en conditions extrêmes

La récente démonstration du DS 7 Plug-in Hybrid AWD a eu lieu dans un environnement difficile, marqué par de la boue sur la route menant à une station de ski. Ce modèle, d’une puissance variant de 300 à 360 chevaux selon les versions, montre une impressionnante motricité. Les modèles de base commencent à 60 000 euros, tandis que la version dotée du moteur Plug-in Hybrid AWD de 360 chevaux, développé par DS Performance, est disponible à partir de 69 700 euros. Pour ceux qui préfèrent une traction avant, des versions avec des moteurs de 225 et 130 chevaux sont également proposées.

Technologie de pointe et autonomie électrique

Le DS 7 Plug-in Hybrid AWD est associé à une nouvelle batterie de 14,2 kWh, permettant une recharge d’environ deux heures sur un terminal de 7,4 kW. En utilisant la variante la moins puissante, le véhicule peut parcourir jusqu’à 81 kilomètres en mode électrique pur, sans émissions, dans un cadre urbain, tandis qu’il atteint 63 kilomètres sur des trajets mixtes. La version la plus puissante, avec 360 chevaux, combine un moteur à essence de 200 chevaux avec deux moteurs électriques de respectivement 110 et 112 chevaux. Cela permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,6 secondes tout en conservant une autonomie électrique de 62 kilomètres en milieu urbain.

En mode AWD, le véhicule fonctionne par défaut en utilisant les deux moteurs, garantissant une conduite fluide et intuitive. La marque a mis l’accent sur le développement de ce système, offrant une coordination optimale entre les différentes sources de puissance pour un maximum d’efficacité.

Intérieur raffiné et technologie audio de haut niveau

À l’intérieur, le DS 7 se distingue par des finitions haut de gamme en cuir Nappa et des sièges élaborés grâce à la technique exclusive Bracelet, disponibles en noir basalte ou gris perle. Le système audio Focal Electra, comprenant 14 haut-parleurs, un subwoofer et un amplificateur de 515 W, garantit une expérience sonore exceptionnelle à bord.