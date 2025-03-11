Pourquoi l’action Tesla chute : le prix de TSLA enregistre sa plus forte baisse depuis 2020 alors qu’Elon Musk se tourne vers la politique.

La chute du titre de Tesla : Analyse d’une crise inattendue

Depuis son introduction en bourse, Tesla (NASDAQ : TSLA) est synonyme de volatilité pour les investisseurs. Cependant, le 11 mars 2025, la situation a pris une tournure alarmante. Après une flambée de 91 % suite aux élections présidentielles de novembre 2024, le titre de l’entreprise dirigée par Elon Musk a connu une chute vertigineuse, laissant les investisseurs perplexes et inquiets quant à l’avenir de leurs portefeuilles.

Une baisse spectaculaire du titre de TSLA

Au 11 mars 2025, le titre Tesla se négocie à 222,15 USD, affichant une baisse de 40,52 USD (15,4 %) par rapport à la clôture précédente. La journée de lundi a été particulièrement éprouvante, le titre ayant chuté de plus de 15 % en une seule session, la pire performance depuis septembre 2020. Cette chute a engendré la perte de plus de 700 milliards de dollars en valeur de marché par rapport à son sommet de décembre 2024, laissant le titre 53 % en dessous de ce niveau.

Les origines de cette chute : quatre raisons majeures

La baisse actuelle du titre de Tesla s’explique par plusieurs facteurs clés :

Diminution de la demande de véhicules électriques et concurrence accrue : Les ventes mondiales de Tesla ont chuté de 1 % en 2024, marquant le premier déclin annuel en plus de dix ans. En Europe, les enregistrements ont chuté de 45 % en janvier, avec une baisse de 76 % en Allemagne. Pendant ce temps, BYD, un concurrent chinois, gagne du terrain avec des véhicules électriques moins chers et une technologie de conduite autonome avancée. Implication politique de Musk : L’implication de Musk au sein de l’administration Trump a suscité des controverses, avec des appels à des licenciements gouvernementaux et des soutiens à des partis d’extrême droite, entraînant des manifestations et des boycotts. Les résultats d’une enquête de Strategic Vision montrent que l’attrait de Tesla auprès des acheteurs de voitures américaines est tombé de 22 % en 2022 à 7 % en 2024. Sentiment du marché et surévaluation : Après le rallye post-électoral qui a propulsé sa capitalisation boursière au-dessus de 1,5 trillion de dollars, les analystes avaient mis en garde contre une bulle. Les marges bénéficiaires diminuant et l’absence de nouveaux modèles depuis le Cybertruck, les investisseurs réévaluent la valorisation excessivement élevée de Tesla en pleine tempête de vente dans le secteur technologique. Peur des investisseurs du marché boursier : En une seule journée, l’indice Nasdaq 100 a perdu 1,1 trillion de dollars en valeur, entraînant une forte vente des actions technologiques. Tesla a été l’un des principaux perdants, tandis que des entreprises comme Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft et Netflix ont également subi des pertes significatives.

Cette situation est renforcée par des données révélatrices : les revenus automobiles de Tesla ont chuté de 8 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre 2024, et UBS prévoit une baisse de 5 % des livraisons en 2025, contrastant avec les attentes de croissance de 12 % initialement espérées par Wall Street.

Alors que la situation semble sombre pour les actionnaires de Tesla, certains analystes prévoient des solutions potentielles avec l’arrivée de nouveaux modèles et des innovations dans le domaine des technologies autonomes et énergétiques de la société.

Conclusion : La vigilance est de mise

Pour les investisseurs, la situation actuelle avec le titre de Tesla est complexe. Bien que la baisse semble significative, les perspectives à long terme dépendront de la capacité de l’entreprise à innover et à regagner la confiance des consommateurs. Suivre l’évolution du marché des véhicules électriques, évaluer les tendances et rester attentif aux déclarations de la direction seront essentiels pour naviguer dans cette période tumultueuse.