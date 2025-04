Tesla Model Y 2025 : Décryptage des transformations du restylage.

Le Tesla Model Y, voiture électrique de référence au monde, se positionne comme le modèle phare de la marque, confirmant sa place dominante sur des marchés clés tels que les États-Unis, la Chine et l’Europe. Le restylage de mi-carrière prévu pour 2025 va donc au-delà d’un simple ajustement via des changements significatifs dans le design et la technologie.

Tesla Model Y 2025 : plate-forme et dimensions

Le Tesla Model Y 2025 se présente comme la version améliorée du modèle précédent, confirmant l’utilisation d’une plate-forme partagée avec le Model 3. Ce modèle évolue dans le segment D, celui des SUV compacts, où la concurrence se renforce avec l’arrivée de nouveaux acteurs tels que le Porsche Macan et l’Audi Q6 e-tron.

Photo : Tesla Le Tesla Model Y montre des changements notables dans son design, notamment une nouvelle teinte Glacier Blue.

Ce modèle mesure 4,8 mètres de long, soit environ 4,5 cm de plus que son prédécesseur, tout en conservant une largeur de 1,92 mètre et une hauteur de 1,62 mètre. L’empattement reste quant à lui intact à 2,89 mètres.

Le restylage a principalement touché l’avant, avec des phares plus fins, une barre lumineuse reliant les deux unités principales et un nouveau capot. À l’arrière, la nouvelle bande lumineuse pleine largeur relie les groupes optiques. Ces changements esthétiques rappellent certains éléments du Cybertruck.

Longueur : 4,8 m

Largeur : 1,92 m

Hauteur : 1,62 m

Empattement : 2,89 m

Poids : 1 884 – 1 998 kg

Tesla Model Y 2025 : espace à bord

Le nouvel intérieur du Tesla Model Y conserve son esthétique minimaliste tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités appréciables comme l’éclairage ambiant personnalisable, des sièges avant ventilés et des sièges arrière rabattables électriquement. Des revêtements de tableau de bord actualisés et des vitres plus épaisses pour une meilleure acoustique sont également au programme.

Photo : Tesla Intérieur du Tesla Model Y 2025 avec son nouveau design de tableau de bord.

En matière de dimensions, le volume de chargement demeure inchangé par rapport à la première version, avec une capacité de 600 à 2 158 litres, complété par un coffre avant de 117 litres.

Volume du coffre : 600 à 2 158 litres

Coffre avant : 117 litres

Tesla Model Y 2025 : batterie et autonomie

Pour le marché chinois, la gamme Model Y débute avec deux versions, la RWD à un moteur et la Long Range AWD avec deux moteurs et une batterie d’une capacité améliorée. Bien que les spécifications détaillées pour le reste du monde ne soient pas encore disponibles, on s’attend à ce que le nouveau modèle améliore les chiffres d’autonomie par rapport aux anciens modèles.

Photo : Tesla Tesla Model Y (2025)

Tesla Model Y 2025 : prix

Le prix de départ en Chine est fixé à 263 500 yuan, soit environ 30 000 euros. Bien que cela représente une augmentation d’environ 5 % par rapport à la version précédente, on s’attend à ce que le prix augmente légèrement sur d’autres marchés également. La production européenne prévue à la Gigafactory de Berlin devrait contribuer à limiter les hausses dues aux droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine.