Polémique sur l’aide à l’électrique : le gouvernement a-t-il injustement privilégié les marques asiatiques ?

En 2024, les voitures électriques sont de plus en plus accessibles, avec des modèles variés et adaptés à tous les budgets. Selon une étude récente, cinq modèles abordables ont été identifiés comme étant les moins chers du marché, permettant aux consommateurs de passer à l’électrique sans se ruiner. Ces offres s’effectuent évidemment hors bonus écologique.

Le top 10 des voitures électriques pas trop chères

GQ Magazine a également publié un classement reprenant les dix meilleures voitures électriques à prix abordable. Ce top 10 se concentre sur les modèles quatre places au prix raisonnable et propose des alternatives intéressantes pour celles et ceux souhaitant acquérir une petite voiture électrique.

Les aides gouvernementales pour encourager la mobilité électrique

En parallèle, le Gouvernement annonce que les aides accordées aux vélos électriques dans le cadre du plan vélo seront prolongées jusqu’en 2027.

Cette décision vise à favoriser une mobilité douce et respectueuse de l’environnement. Concernant les voitures électriques elles-mêmes, de nouvelles règles concernant le bonus écologique et les aides locales sont mises en place, rendant ces véhicules encore plus attractifs. Voici les principales évolutions à prévoir :

Des aides étendues aux véhicules d’occasion,

Le leasing social pour rendre les voitures électriques accessibles à tous.

Aides aux véhicules d’occasion

Pour inciter davantage les consommateurs à se tourner vers l’électrique, les autorités envisagent de proposer des aides spécifiques pour l’achat de voitures électriques d’occasion. Cette mesure pourrait permettre à ceux dont le budget est plus serré de bénéficier d’un coup de pouce pour passer à l’électromobilité.

Le leasing social : une solution accessible aux foyers modestes

En neuf, le leasing social ne concerne actuellement qu’une poignée de modèles au score environnemental jugé suffisant. Mais cette offre peut être étendue à davantage de modèles et rendre les voitures électriques éligibles en occasion. Cela constituerait une avancée majeure pour encourager la transition vers des modes de transport moins polluants pour les foyers aux revenus modestes.

Les constructeurs réagissent face aux demandes croissantes

Face à ces évolutions et à la demande grandissante pour des voitures électriques abordables, les constructeurs automobiles sont amenés à ajuster leurs stratégies. Par exemple, Citroën a récemment baissé massivement les prix de ses véhicules électriques afin de les rendre plus compétitifs sur le marché.

L’année 2024 devrait être riche en nouveautés et en opportunités pour les consommateurs souhaitant acquérir une voiture électrique. Grâce aux aides gouvernementales, à la diversification des modèles proposés et à des prix de plus en plus compétitifs, il n’a jamais été aussi facile de se tourner vers l’électromobilité.

