La DGT embrasse l’Intelligence Artificielle pour une meilleure régulation des routes.

La DGT et l’intelligence artificielle sur les routes espagnoles

La direction générale du trafic (DGT) en Espagne annonce l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer la gestion du trafic sur les routes. Cet effort s’inscrit dans une démarche globale visant à moderniser la sécurité routière et optimiser la circulation. Ce nouvel axe a été présenté récemment lors du forum mondial « Transforming Transportation 2025 », qui a rassemblé des experts et décideurs du secteur.

Des innovations prometteuses pour la sécurité routière

Lors de ce forum, Ana Blanco, la sous-directrice adjointe de la DGT, a souligné l’importance croissante de l’IA dans les processus de gestion du trafic. Elle a expliqué que cette technologie permettra d’améliorer la prédiction des flux de circulation, d’identifier rapidement les incidents et d’optimiser les réponses aux situations imprévues. « Nous attendons une amélioration significative de la sécurité routière et de l’efficacité de la gestion du trafic dans tout le pays, » a-t-elle déclaré.

Collaboration et intégration pour une meilleure gestion

Pour réaliser ces avancées, Ana Blanco a insisté sur la nécessité d’une collaboration accrue entre les administrations publiques et privées. Cette synergie est essentielle pour intégrer les systèmes existants, améliorer la coordination et gérer les incidents en temps réel. La DGT s’engage à renforcer ces alliances pour maximiser l’impact des nouvelles technologies sur le terrain.

Des initiatives technologiques à l’échelle mondiale

Parmi les diverses innovations présentées lors du forum, le système SCADA-DGT a retenu l’attention. Ce dernier est actuellement déployé à travers l’Espagne dans tous les centres de gestion du trafic. Cette technologie permet de contrôler plus efficacement les conditions de circulation en temps réel et d’optimiser la réponse aux incidents.

Innovation en signalisation routière

De plus, des dispositifs innovants tels que les cônes connectés et la balise V-16, qui deviendra obligatoire en 2026, ont été mis en avant. Ces outils visent à améliorer la sécurité des zones de travaux et à garantir une signalisation d’urgence efficace. Ana Blanco a aussi mis en lumière l’importance de la diffusion d’informations routières via divers canaux, tels que la radio, la télévision et les applications, pour assurer que les usagers reçoivent des informations critiques de manière efficace.