MetaQuotes Dévoile MetaTrader.com : Un Nouveau Portail Indépendant de Données Financières

MetaQuotes Lance un Nouveau Portail de Données Financières

Le développeur basé à Chypre, MetaQuotes, a annoncé aujourd’hui le lancement de metatrader.com, un site conçu pour devenir un hub d’information financière centralisé pour les traders particuliers, les analystes de marché et les développeurs d’algorithmes. Ce nouveau portail regroupe des données de marché, des actualités, des outils de chartisme et un marché pour développeurs sous un même domaine.

Un Écosystème Élargi

Au cours des derniers mois, MetaQuotes a activement élargi son écosystème de produits au-delà des plateformes MT4 et MT5. En décembre 2025, la société a révisé sa tarification pour sa solution de pont de liquidité Ultency, passant d’un tarif mensuel fixe à un modèle basé sur le volume, visant les fournisseurs de pont tiers qui avaient construit leurs activités autour de l’infrastructure MetaTrader.

Un Marché Concurrentiel

Avec le lancement de ce nouveau portail, MetaQuotes cherche à élargir son empreinte au-delà des terminaux de trading qu’elle licencie aux courtiers. Le site s’adresse à un large public, des néophytes aux utilisateurs institutionnels et développeurs de logiciels. Les utilisateurs déjà enregistrés de la communauté MetaQuotes peuvent se connecter avec leurs identifiants MQL5.com, sans avoir besoin de créer un nouveau compte.

Cependant, metatrader.com entre dans un espace déjà très concurrentiel. TradingView, fondé en 2011, compte plus de 100 millions de traders sur sa plateforme et environ 200 millions de visites mensuelles, selon des données de l’entreprise. Ce concurrent couvre plus de 1,3 million d’instruments financiers et propose un réseau social où les traders publient et commentent des idées de chartisme, un format que la section « Charts & Ideas » de metatrader.com semble vouloir imiter.

Investing.com, un autre acteur établi, offre des devis en temps réel, des calendriers économiques et une agrégation de nouvelles sur une large gamme de classes d’actifs, tout en bénéficiant d’une reconnaissance de marque dans le monde du trading de détail. MetaQuotes devra naviguer dans ce paysage complexe.

Une Différenciation par l’Intégration des Développeurs

Ce que metatrader.com propose différemment est son intégration avec l’écosystème de développeurs MQL5. La section Algo inclut un marché pour des applications MetaTrader prêtes à l’emploi, y compris des robots de trading automatisés, des indicateurs personnalisés et des panneaux de trading, ainsi qu’un dépôt de code source appelé MQL5 Algo Forge.

La société affirme héberger plus de 2 000 articles spécialement consacrés au développement de systèmes de trading algorithmiques. Pour les clients existants de MetaQuotes, cette intégration serrée avec des outils déjà utilisés pourrait être la principale raison de visiter ce nouveau portail plutôt qu’un autre établi.

Une Vision Axée sur l’Avenir

Du côté des données, metatrader.com offre des cotations de prix en temps réel pour plus de 11 000 instruments, y compris des actions américaines, des paires de devises, des matières premières et des indices. Chaque page d’instrument contient des statistiques, des données fondamentales, et des actualités sélectionnées. Les utilisateurs peuvent ouvrir des graphiques interactifs et appliquer des indicateurs techniques directement dans leur navigateur.

Pour le contexte du marché, le site recueille des contenus de plus de 30 fournisseurs, y compris Reuters, Bloomberg et Yahoo Finance. Il propose également des cartes de chaleur et des classements des plus grands gagnants et perdants, offrant un scan global des marchés. Ces outils sont décrits par l’entreprise comme permettant aux traders de « réagir rapidement aux changements du marché et de prendre des décisions éclairées ».

Un Portail après des Années de Turbulences

Ce lancement intervient après une période durant laquelle MetaQuotes a attiré l’attention pour des décisions ayant impacté ses clients courtiers et sociétés de trading. La société a augmenté les frais de licence pour MetaTrader 4 et MT5 d’environ 20 à 25 % début 2025, portant le coût mensuel combiné pour les courtiers à environ 50 000 dollars ou plus, selon le package. Cette augmentation fait suite à des années de pouvoir de tarification quasi-monopolistique dans le domaine de la technologie de courtage FX et CFD.

Un portail à destination des consommateurs ne génère pas directement de revenus de licence pour les courtiers, mais il crée une voie pour que MetaQuotes renforce sa reconnaissance de marque et sa loyauté au sein de la communauté, indépendamment des courtiers distribuant ses terminaux.