Une Nouvelle Société de Trading fait son Retour sur MetaTrader 5, Un An après la Révision des Licences de MetaQuotes

Instant Funding relance le trading sur MetaTrader 5

Instant Funding, une société de trading prop spécialisée dans les marchés des devises, a récemment annoncé l’activation de capacités de trading direct via l’application MetaTrader 5 (MT5), après avoir obtenu sa propre licence « main label ». Cette nouvelle offre permet aux clients d’accéder à la plateforme populaire de MetaQuotes, un an après que celle-ci a été retirée en raison de problèmes de réglementation affectant le secteur en début d’année 2024.

Une intégration soigneusement testée

La société a indiqué avoir mené des tests approfondis de l’intégration de MT5, garantissant ainsi la fiabilité pour les traders. Dans son annonce, Instant Funding a déclaré : « Le serveur d’Instant Funding est désormais officiellement sur l’application MT5. Nous avons effectué tous les tests, et vous pouvez trader directement depuis l’application. » Cette évolution permet aux utilisateurs de tirer parti des caractéristiques de MT5, telles que la cartographie en temps réel, l’analyse technique et le trading automatisé, sur les plateformes mobiles.

Au début de l’année dernière, Instant Funding avait accès à MetaTrader par l’intermédiaire de son partenaire courtier, ThinkMarkets. Cependant, la société a annoncé qu’elle suspendrait les services pour les clients des sociétés prop d’ici la fin février, en réponse à la refonte réglementaire de MetaQuotes sur le gray-labeling des licences MT5 et MT4.

La réintégration de MetaTrader 5 dans les offres

Le mois dernier, MyFundedFX a annoncé l’intention de ramener ses clients sur MT5 suite à un partenariat récemment établi avec Seacrest Markets. À l’instar d’Instant Funding, la société avait d’abord migré vers DXtrade, mais propose désormais à ses clients la possibilité de revenir à MetaTrader.

Il y a quelques mois, TradersWithEdge a également opéré un changement similaire, réintroduisant la plateforme MetaQuotes dans ses offres. Bien que les frais liés à MetaTrader aient augmenté de 25% cette année, le fournisseur de la plateforme ne considère plus les sociétés prop de manière défavorable.

MetaQuotes a informé ses clients : « Nous souhaitons vous notifier d’une prochaine modification des frais mensuels de licence des produits MetaTrader 4. » Les augmentations de coûts d’exploitation ont conduit à cette réévaluation des prix, la société affirmant son engagement à fournir des produits et des services de la plus haute qualité.

Avec la popularité croissante des sociétés de trading prop, MetaQuotes les voit comme de potentiels clients clés et une source de revenus à côté des courtiers en FX/CFD. Selon le PDG de Pip Farm, James Glyde, « MetaQuotes a rendu un immense service à l’industrie du trading prop » en suspendant les licences l’année dernière. Cette décision a servi à éliminer les sociétés les plus faibles tout en montrant aux traders qu’il existe des alternatives telles que « cTrader, TradeLocker, MatchTrader, Sirix et DXtrade ».