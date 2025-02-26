Match nul haletant entre Barcelone et Atlético en demi-finale aller.

Barcelone et l’Atlético de Madrid ont réalisé une remontée impressionnante en égalisant 4-4 lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey mardi. Bien que l’Atlético ait commencé fort, l’action a rapidement pris une tournure inattendue, transformant le match en un véritable spectacle sportif.

Un Match Frénétique

L’Atlético a marqué deux fois dès les six premières minutes avant de concéder quatre buts sans réponse. Cependant, ils ont su revenir dans le match avec des réalisations dans les dix dernières minutes, dont l’égalisation par Alexander Sorloth, remplaçant, dans les arrêts de jeu.

Barcelone a vu l’Atlético prendre une avance rapide grâce à des buts de Julián Álvarez dès la première minute et Antoine Griezmann à la sixième minute. Les Catalans ont réussi à égaliser à la 21ème minute grâce à deux buts marqués à deux minutes d’intervalle par Pedri et Pau Cubarsí. Le club catalan a pris l’avantage à la mi-temps après que Iñigo Martínez ait marqué à la 41ème minute. Robert Lewandowski a ensuite augmenté l’écart à 3-2 à la 74ème minute.

L’Atlético a réduit l’écart avec un but de Marcos Llorente à la 84ème minute, avant que Sorloth ne réalise l’égalisation de près.

Le match retour se déroulera au stade Metropolitano de l’Atlético en avril.

Les Prochains Défis

Le vainqueur affrontera soit le Real Madrid soit la Real Sociedad, qui s’affronteront mercredi pour leur match aller au Pays Basque.

Barcelone a remporté ce tournoi pour la dernière fois en 2021, tandis que l’Atlético a triomphé en 2013.

Lors de leur dernière rencontre en décembre, l’Atlético avait battu Barcelone 2-1 en Liga.

Jusqu’à la phase des demi-finales, les tours à élimination directe de la Copa se sont déroulés en matchs à élimination simple.