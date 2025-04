Rapport Hebdomadaire : MT5 Dépasse MT4 en Volume de Transactions ; IC Markets Vise un Licence aux Émirats et Bien Plus Encore

MT5 surpasse MT4

Cette semaine, notre revue se penche sur notre dernier rapport comparant les plateformes de trading de MetaQuotes, où MT5 a désormais surpassé MT4 en termes de volume de transactions. Selon les données recueillies dans le prochain rapport sur l’intelligence financière de Finance Magnates pour le premier trimestre, MT5 représentait 54,2 % du volume total combiné des transactions entre MT4 et MT5, tandis que MT4 détenait une part de 45,8 %. L’essor de MT5 peut être attribué à des mises à jour technologiques, à l’évolution des normes réglementaires et à une demande croissante pour des instruments de trading plus diversifiés.

IC Markets vise les Émirats Arabes Unis

Alors que la course à l’expansion dans le marché en forte croissance du Moyen-Orient s’intensifie, le courtier australien IC Markets envisage de renforcer sa présence dans la région en sollicitant une licence aux Émirats Arabes Unis. Un rapport partagé avec financeMagnates.com a révélé que le courtier a nommé Jason Hughes au poste de directeur général pour le Moyen-Orient. Hughes a précédemment travaillé pour plusieurs sociétés de courtage, dont eToro, Exinity, ADSS et CMC Markets.

eToro propose des titres cotés à la Bourse de Hong Kong

Le géant israélien de la fintech, eToro, élargit également son offre. La société a annoncé cette semaine qu’elle ajouterait tous les titres cotés à la Bourse de Hong Kong (HKEX) à sa plateforme, dans le cadre d’un déploiement progressif, visant à accroître l’accès des investisseurs aux marchés chinois et asiatiques. Cette addition comprendra toutes les actions et produits cotés en bourse sur la HKEX, y compris les fonds négociés en bourse (ETF) et les produits à effet de levier et inversés. Les utilisateurs bénéficieront également de données de prix en temps réel fournies directement par la HKEX.

« En élargissant notre offre pour inclure davantage d’entreprises cotées sur la HKEX – l’une des dix plus grandes bourses mondiales en termes de capitalisation boursière – nous renforçons davantage notre engagement à rendre les marchés mondiaux accessibles à tous », a déclaré Yossi Brandes, vice-président des services d’exécution chez eToro.

Programme de rachat d’actions chez XTB

Le courtier fintech polonais XTB (WSE: XTB) est l’une des rares actions à défier la volatilité du marché causée par les tarifs de Trump, grâce à un programme de rachat d’actions. Les actions de l’entreprise ont atteint un niveau record mardi, augmentant de plus de 4 % alors que les investisseurs réagissaient positivement au programme de rachat d’actions de 10 millions de zlotys lancé cette semaine.

Le prix de l’action a atteint 78,74 PLN durant les échanges matinaux sur la Bourse de Varsovie (WSE: XTB), dépassant son précédent record établi en janvier à 78 PLN. Hantec Markets Limited, la filiale britannique du courtier mondial de forex et CFD, a également affiché une performance financière positive, revenant à la rentabilité pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2024, avec un bénéfice de 72 000 £, par rapport à une perte de 55 000 £ en 2023.

