Luis Suarez sauve une vie en convaincant un homme de renoncer à son suicide

Un acte héroïque a eu lieu en Uruguay le week-end dernier, alors que le joueur de football uruguayen Luis Suarez et sa femme sont intervenus pour empêcher un homme de commettre un suicide. Cette intervention a mis en lumière la responsabilité sociale des sportifs et leur capacité à influencer positivement des situations critiques.

Luis Suarez intervient lors d’une tentative de suicide

En dernière semaine de vacances avant de rejoindre Inter Miami pour sa deuxième saison en MLS, Luis Suarez a profité de sa notoriété pour intervenir lors d’une situation désespérée à Ciudad de la Costa, Canelones, en Uruguay. Samedi dernier, un homme de 29 ans a grimpé à un arbre de six mètres de haut et a menacé de sauter si sa compagne, âgée de 53 ans, ne se présentait pas. Ce drame a débuté vendredi soir et a duré près de 20 heures.

Un dialogue empreint d’empathie

D’après un rapport de la Préfecture de Ciudad de la Costa, l’individu avait un lien de violence domestique avec sa compagne, ce qui complexifiait d’autant plus la situation. Les négociations, qui avaient commencé à une heure du matin, ont été relancées grâce à l’intervention de Suarez qui, accompagné de sa femme, a choisi de se rendre sur place pendant une promenade le long de la promenade Solymar, près de leur résidence.

« Suarez, un joueur uruguayen de renom, s’est approché et ce que nous avons fait, c’est pendant ce temps de contenir, essayer de parler d’une manière empathique et proche pour que cela ne dure pas trop longtemps, » a déclaré une membre d’une ONG spécialisée en psychologie sociale, Andrea, à Telenoche Uruguay. Elle a ajouté que « Luis est une personne très humaine. Nous lui avons conseillé de trouver un sens à sa vie et d’essayer de descendre pour se sentir soutenu. »

Finalement, après presque 20 heures de tension, l’homme a été persuadé de descendre de l’arbre. Une fois en sécurité, la Unité spécialisée de lutte contre la violence domestique du Ministère de l’Intérieur a pris le relais pour offrir du soutien et une évaluation professionnelle.