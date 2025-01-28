Audi Q6 e-tron : le concept d’un 4x4 électrique révolutionnaire pour demain.

Présentation de l’Audi Q6 e-tron offroad concept lors de la Coupe du Monde de ski

À l’occasion de la récente Coupe du Monde de ski à Kitzbühel, Audi a dévoilé un prototype audacieux, l’Audi Q6 e-tron offroad concept, un modèle qui pourrait révolutionner le segment des SUV électriques. Ce véhicule impressionnant, qui incarne la promesse d’un futur tout-terrain électrique, est doté de technologies et de performances remarquables.

Un SUV radicalement innovant

Audi présente le Q6 e-tron offroad concept comme son SUV le plus radical à ce jour. Construit sur la plateforme Premium Électrique (PPE), qui est également utilisée pour le Porsche Macan, ce prototype ne ressemble en rien aux modèles de SUV plus conventionnels. Avec une transmission quattro améliorée, ce véhicule tout-terrain est conçu pour offrir des performances exceptionnelles là où d’autres ne peuvent pas accéder.

Lors de sa première prise en main dynamique, Gernot Döllner, le PDG d’Audi, a exprimé sa fierté face à cette nouvelle création. Il a déclaré : « Le Q6 e-tron offroad concept offre une nouvelle interprétation du terme quattro et démontre le potentiel de notre plateforme pour véhicules électriques. Ce concept peut ouvrir de nouvelles voies, et nous sommes impatients de découvrir les réactions de nos clients face à ce modèle aussi captivant. »

Des innovations technologiques à la pointe

Le prototype se distingue par sa technologie avancée, notamment l’intégration de quatre essieux de type pórtico, développés spécifiquement pour ce projet. Ces essieux, dotés d’engrenages intégrés, permettent d’augmenter le couple moteur sur les quatre roues de 50 %, un progrès significatif par rapport aux essieux pórticos traditionnels qui n’offrent qu’une augmentation de 20 à 30 %. Bien que cette innovation limite la vitesse maximale à 175 km/h, elle permet au véhicule de gravir des pentes de 100 % de dénivelé, jusqu’à 45 degrés.

Visuellement, l’Audi Q6 e-tron se démarque du Q6 classique grâce à ses vastes passages de roues, son élargissement de voie de 250 mm et une hauteur de caisse rehaussée de 160 mm. Equipé de deux moteurs électriques générant une puissance combinée de 380 kW (517 ch), similaire à celle de l’Audi SQ6 e-tron quattro, chaque moteur peut développer jusqu’à 13.400 Nm pendant 10 secondes, offrant ainsi des performances impressionnantes.