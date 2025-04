Audi A4 e-tron : découvrez les premières images et les nouvelles informations sur la concurrente des Tesla Model et BMW i3

Dans l’univers des véhicules électriques, l’Audi A4 e-tron fait sensation en dévoilant ses premières images et informations exclusives. Cette concurrente directe des Tesla Model et BMW i3 promet des performances innovantes et un design élégant, suscitant l’engouement des passionnés d’automobile à la recherche de l’excellence technologique. Voyons de plus près ce que cette nouveauté tant attendue réserve aux adeptes de la mobilité électrique.

Dévoilement de l’Audi A4 e-tron

Audi s’apprête à marquer un tournant dans le monde des berlines électriques en introduisant son nouveau modèle, l’A4 e-tron. Destinée à rivaliser avec des poids lourds du marché comme la Tesla Model 3 et la BMW i3, l’A4 e-tron représente une avancée notable pour la marque aux anneaux dans le domaine des véhicules 100% électriques.

Design Innovant et Fonctionnalités Modernes

L’A4 e-tron arbore un design modernisé et élégant, propre aux standards esthétiques actuels tout en préservant l’ADN de la marque. À l’intérieur, les conducteurs peuvent s’attendre à une planche de bord digitale avec une dalle incurvée de 26,4 pouces qui partage des caractéristiques avec d’autres modèles phares comme l’A6 e-tron et le Q6 e-tron.

Caractéristiques Techniques de l’A4 e-tron

La plateforme technique PPE, partagée avec des modèles comme le Porsche Macan et l’A6 e-tron, équipera cette nouvelle venue. Autonomie et performance se situent au cœur de son développement avec une batterie de près de 100 kWh offrant une autonomie pouvant atteindre 700 km. Grâce à la technologie 800V, une charge rapide permet de récupérer jusqu’à 250 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Plateforme PPE partagée

Autonomie de 700 km

Charge rapide 800V

Gamme et Performances

L’A4 e-tron proposera plusieurs déclinaisons de puissance, notamment une version de 367 ch pour les variantes les plus performantes, se plaçant comme une concurrente directe de la BMW i4 eDrive40. Par ailleurs, une version de 285 ch est prévue pour cibler des modèles tels que la BMW i4 eDrive35. Audi prévoit également de futures versions aux performances élevées comme les S4 e-tron et RS4 e-tron pour enrichir leur gamme.

Caractéristique Spécifications Autonomie Jusqu’à 700 km Technologie de Charge 800V, 250 km en 10 min Puissance Maximale 367 ch Plateforme PPE Interface Digitale Écran incurvé de 26,4 pouces Compétition Tesla Model 3, BMW i3 Version Haut de Gamme S4 e-tron, RS4 e-tron à venir

Conclusion : Vers une Mobilité Nouvelle

Avec l’A4 e-tron, Audi promet de défendre sa place sur le marché des berlines électriques, offrant une combinaison de performance impressionnante, d’autonomie étendue et de technologie de pointe. Elle se positionne de manière ambitieuse face aux Tesla Model 3 et BMW i3, promettant d’apporter une innovation continue dans la course à l’électrification des véhicules.

