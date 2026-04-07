Devexperts révolutionne DXcharts avec un outil IA transformant les instructions en anglais en indicateurs.

Introduction

Devexperts, une entreprise de logiciels basée en Irlande, a récemment introduit un assistant AI intégré à sa bibliothèque de graphiques financiers, DXcharts. Cette fonctionnalité permet aux traders de créer des indicateurs techniques personnalisés simplement en formulant des demandes en langage clair. Cette innovation s’inscrit dans une tendance plus large d’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur du trading.

Un assistant AI pour des indicateurs personnalisés

La fonctionnalité, disponible dans un nouveau package DXcharts, supprime la nécessité de posséder des compétences en programmation pour concevoir des outils analytiques sur mesure. L’annonce intervient alors que les courtiers et les fournisseurs de plateformes cherchent à intégrer l’IA dans le flux de travail de trading. Par exemple, cette semaine, FP Markets a annoncé un partenariat avec Acuity Trading pour lancer un ensemble de signaux AI, offrant des analyses de sentiment, des signaux de marché et des données d’actualités en temps réel via son Client Portal, intégré avec MetaTrader 4 et 5. Cette évolution montre que les courtiers considèrent de plus en plus les outils assistés par IA comme une offre de base plutôt que comme un élément distinctif.

Un outil collaboratif pour tous les traders

L’assistant accepte les commandes en langage naturel et applique directement l’indicateur résultant sur le graphique, rendant le processus accessible sur un seul écran. Devexperts affirme que cette mise à jour s’ajoute à son infrastructure de graphiques existante, qui comprend plus de 100 indicateurs prêts à l’emploi et plus de 40 outils de dessin.

Cette nouvelle fonctionnalité fait suite à la mise à jour de mars de Devexperts, qui avait ouvert DXcharts aux indicateurs JavaScript personnalisés, créés par les équipes de développement des courtiers, une approche qui nécessitait encore des compétences en codage.

Denis Krivolapov, responsable produit de DXcharts, a déclaré que cet outil « est conçu pour agir comme un véritable support collaboratif pour les traders, permettant même à ceux qui n’ont pas de connaissances techniques approfondies d’atteindre les résultats souhaités pour leurs graphiques. » Il a ajouté que « la facilité d’utilisation et la possibilité de rester sur un seul écran sont d’autres avantages offerts par cette mise à jour. »

Devexperts positionne également l’assistant AI comme un produit destiné aux courtiers, affirmant que la réduction des barrières à la création d’indicateurs personnalisés peut accroître l’engagement des utilisateurs sur les plateformes de trading. Selon l’entreprise, cette fonctionnalité court-circuite les courbes d’apprentissage, facilite le transfert d’indicateurs entre différentes plateformes, et permet aux traders d’explorer diverses configurations sans nécessiter de support technique.

L’accumulation de fonctionnalités AI au sein de DXcharts

Ce nouvel assistant ajoute une couche supplémentaire à l’architecture AI que Devexperts a fabriquée au cours des 18 derniers mois. En janvier 2025, DXcharts avait intégré l’assistant AI Devexa pour gérer les requêtes des développeurs lors de l’intégration et de l’utilisation continue.

La même année, TechSignals a intégré des outils d’analyse AI en temps réel directement dans DXcharts, permettant ainsi aux courtiers d’accroître l’engagement des utilisateurs, une approche que Devexperts a maintenant appliquée à sa propre fonctionnalité. De plus, les outils d’analyse de marché de oneZero, propulsés par Autochartist, ont également été intégrés à DXcharts en novembre 2025, ajoutant une reconnaissance de motifs en temps quasi réel et des signaux techniques à la bibliothèque.

Chacune de ces ajouts reflète l’effort plus large de Devexperts pour positionner DXcharts comme un environnement analytique plus complet, plutôt que comme un simple composant de graphique à brancher sur les plateformes de trading.

Devexperts n’est pas seul dans sa volonté d’intégrer davantage l’IA dans les interfaces de trading et de graphique. En fin 2025, FBS a introduit un assistant AI qui lit les graphiques en direct, interprète les lectures d’indicateurs et propose des suggestions de trading avec des points d’entrée, des niveaux de stop et des cibles de profit via son application mobile, utilisant la technologie d’OpenAI. Toutefois, cet outil est principalement basé sur l’analyse de graphiques existants, tandis que l’approche de Devexperts cible directement la création elle-même, permettant aux traders de décrire ce qu’ils souhaitent plutôt que de sélectionner parmi des options prédéfinies.