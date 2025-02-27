La Fin de la Partenariat Minier de Tether : Des Batailles Judiciaires sur Fond de Stablecoins

Conflit juridique entre Tether et Swan Bitcoin : un nouvel épisode

Le marché des cryptomonnaies est secoué par une nouvelle affaire judiciaire impliquant Tether, l’émetteur de la stablecoin USDT, et son ancien partenaire de minage, Swan Bitcoin. Le Financial Times rapporte que Tether n’a pas réussi à obtenir une ordonnance de la cour pour empêcher Swan de poursuivre sa plainte en Californie. Cette décision du tribunal britannique met en lumière une relation qui s’est dégradée entre les deux entreprises.

Une aventure minière ratée

Le conflit juridique découle d’une aventure minière qui avait promis de développer l’infrastructure des cryptomonnaies, mais qui s’est transformée en une bataille judiciaire autour d’allégations de violations de contrat et d’utilisation abusive d’informations confidentielles.

Tether, qui émet la très utilisée stablecoin USDT, et Swan Bitcoin avaient formé un partenariat minier baptisé 2040 Energy en juin 2023, visant à établir des opérations de minage en Tasmanie, en Norvège et au Texas. Selon des documents judiciaires, Tether détenait 80 % de la société, tandis que Swan en possédait 20 %. Toutefois, des problèmes financiers et des différends sur l’évaluation ont entraîné un effondrement de leur relation.

Allégations d’abus et contre-attaques

Tether accuse Swan d’avoir cherché un financement externe auprès de la société de crypto-monnaie Ripple sans son consentement, après avoir refusé d’injecter des fonds supplémentaires dans le projet. En août, le PDG de 2040 Energy, ainsi que plusieurs employés et consultants de Swan, avaient démissionné, aggravant encore la fracture entre les deux entreprises.

Dans sa requête au Royaume-Uni, Tether a fait valoir que Swan Bitcoin pourrait avoir accès à des informations commerciales sensibles par le biais de la plainte californienne et les utiliser pour un avantage concurrentiel. L’entreprise a demandé une injonction pour empêcher Swan de poursuivre l’affaire contre six anciens employés, craignant que des divulgations n’exposent des détails confidentiels concernant ses opérations. Cependant, le juge Bright a rejeté les préoccupations de Tether, affirmant que Swan serait peu enclin à exploiter les informations provenant des procédures judiciaires.

De son côté, Swan Bitcoin a lancé sa propre action en justice aux États-Unis, accusant d’anciens employés d’avoir orchestré un plan pour voler des secrets commerciaux et transférer des opérations commerciales à une entreprise concurrente, Proton Management. Bien que Tether ne soit pas directement nommé comme défendeur, les documents judiciaires suggèrent que la société « aurait prétendument conspiré » avec les anciens consultants de Swan pour soutenir la nouvelle entreprise. Avec les deux procès avançant dans des juridictions différentes, le conflit entre Tether et Swan Bitcoin est loin d’être résolu.