Le PDG de Volkswagen annonce : « Jamais de SUV Scirocco ! »

La volonté de Volkswagen de préserver l’intégrité de ses modèles emblématiques se renforce. Dans un contexte où de nombreux constructeurs optent pour le retour d’anciens modèles sous de nouvelles formes, le président de la marque, Thomas Schafer, a clarifié la position de l’entreprise concernant des modèles légendaires comme le Scirocco.

Célébration de l’héritage VW

Selon un rapport d’Autocar, Thomas Schafer a affirmé que Volkswagen ne prévoit pas de transformer des véhicules emblématiques en SUV ou en crossovers. En réponse à la tendance actuelle du marché, qui voit certains anciens modèles reconfigurés dans des segments totalement différents, Schafer insiste sur le fait que les nouveaux développements de produits ne porteront pas les emblèmes des véhicules performants du passé de l’entreprise. Il a spécifiquement mentionné que le Scirocco ne sera jamais transformé en SUV.

Integrité des modèles emblématiques

“Le Scirocco est un modèle très spécial,” a déclaré Schafer. “Je peux en citer quelques autres, mais s’il ne reflète pas de manière forte l’ADN de la voiture originale, nous préférerions lui donner un nouveau nom et faire autre chose.” Cette déclaration arrive à un moment où certaines marques sont critiquées pour avoir réinventé des modèles classiques dans des genres totalement nouveaux, comme le Mitsubishi Eclipse Cross ou le Ford Capri, qui s’est transformé d’un coupé sportif en crossover.

“Si vous appelez quelque chose par un nom qui ne correspond pas, soyez très prudent,” a souligné Schafer. “Dites, si c’est une GTI, elle doit vraiment être une GTI. C’est notre modèle. Elle doit rester fidèle à ses gènes.”

Le dernier Scirocco a été produit en 2017, mettant fin à une carrière qui a débuté dans les années 1970. Bien que des rumeurs concernant un retour possible de la Scirocco, potentiellement sous la forme d’un modèle électrique performant, circulent depuis quelque temps, celles-ci restent à prendre avec précaution.

Alors, une version électrique d’une berline compacte à trois portes pourrait-elle porter l’héritage du nom Scirocco, ou un moteur quatre cylindres musclé serait-il indispensable pour justifier un véritable retour? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires.