Les Voitures qui Conservent le Mieux Leur Valeur en 2025

Une récente étude d’iSeeCars révèle des résultats surprenants concernant la dépréciation des véhicules. Alors que de nombreux acheteurs hésitent entre une voiture amusante et une option plus rationnelle, cette analyse démontre que certains modèles, notamment des voitures de sport, conservent leur valeur beaucoup mieux que d’autres. Voici un aperçu des véhicules qui perdent le moins de valeur après cinq ans.
Sommaire
Les voitures de sport en tête de liste
L’étude d’iSeeCars a été réalisée en analysant plus de 800 000 voitures d’occasion âgées de cinq ans vendues de mars 2024 à février 2025. Deux modèles de Porsche, le 911 et le 718 Cayman, occupent les deux premières positions de la liste, perdant respectivement en moyenne 19,5 % et 21,8 % de leur valeur. La Chevrolet Corvette suit de près avec une dépréciation de seulement 27,2 %, tandis que la Camaro, désormais hors de production, a connu une perte de 28,0 %.
Tableau des modèles et de leur dépréciation
|Modèle
|Dépréciation moyenne sur 5 ans
|Différence de prix par rapport au MSRP
|Porsche 911
|19,5%
|24 428 $
|Porsche 718 Cayman
|21,8%
|15 851 $
|Toyota Tacoma
|26.0%
|8 217 $
|Chevrolet Corvette
|27.2%
|18 557 $
|Honda Civic
|28.0%
|6 987 $
|Chevrolet Camaro
|28.0%
|8 653 $
|Toyota Tundra
|29.1%
|11 659 $
|Ford Mustang
|29.2%
|9 325 $
|Porsche 718 Boxster
|29.6%
|22 155 $
|Toyota Corolla Hatchback
|30.1%
|7 156 $
Investissement dans les camions Toyota
Les camions Toyota représentent également une option solide pour les acheteurs, avec le Tacoma et le Tundra figurant parmi les dix premiers véhicules connaissant la moins forte dépréciation. Le Tacoma se démarque en ne perdant que 26,0 % de sa valeur, tandis que le Tundra enregistre une dépréciation de 29,1 %.
Acheter une voiture neuve représente un investissement significatif, et il est crucial de maximiser la valeur de votre achat. Pour ceux qui souhaitent épargner, la Honda Civic et la Toyota Corolla hatchback se distinguent également dans cette étude, perdant respectivement 28,0 % et 30,1 % de leur valeur.
Les tendances de dépréciation
Bien que les taux de dépréciation aient augmenté pour tous les types de véhicules, certaines catégories, comme les hybrides, conservent mieux leur valeur, avec une perte de seulement 40,7 %. En revanche, les véhicules électriques affichent la pire performance, perdant près de 60 % de leur valeur en seulement cinq ans. En moyenne, les voitures subissent une dépréciation de 45,6 % au cours des cinq premières années.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!