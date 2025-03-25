Les Voitures qui Conservent le Mieux Leur Valeur en 2025

Une récente étude d’iSeeCars révèle des résultats surprenants concernant la dépréciation des véhicules. Alors que de nombreux acheteurs hésitent entre une voiture amusante et une option plus rationnelle, cette analyse démontre que certains modèles, notamment des voitures de sport, conservent leur valeur beaucoup mieux que d’autres. Voici un aperçu des véhicules qui perdent le moins de valeur après cinq ans.

Les voitures de sport en tête de liste

L’étude d’iSeeCars a été réalisée en analysant plus de 800 000 voitures d’occasion âgées de cinq ans vendues de mars 2024 à février 2025. Deux modèles de Porsche, le 911 et le 718 Cayman, occupent les deux premières positions de la liste, perdant respectivement en moyenne 19,5 % et 21,8 % de leur valeur. La Chevrolet Corvette suit de près avec une dépréciation de seulement 27,2 %, tandis que la Camaro, désormais hors de production, a connu une perte de 28,0 %.

Tableau des modèles et de leur dépréciation

Modèle Dépréciation moyenne sur 5 ans Différence de prix par rapport au MSRP Porsche 911 19,5% 24 428 $ Porsche 718 Cayman 21,8% 15 851 $ Toyota Tacoma 26.0% 8 217 $ Chevrolet Corvette 27.2% 18 557 $ Honda Civic 28.0% 6 987 $ Chevrolet Camaro 28.0% 8 653 $ Toyota Tundra 29.1% 11 659 $ Ford Mustang 29.2% 9 325 $ Porsche 718 Boxster 29.6% 22 155 $ Toyota Corolla Hatchback 30.1% 7 156 $ Lire aussi Un nouveau carburant se déploie en France : plus efficace et moins cher

Investissement dans les camions Toyota

Les camions Toyota représentent également une option solide pour les acheteurs, avec le Tacoma et le Tundra figurant parmi les dix premiers véhicules connaissant la moins forte dépréciation. Le Tacoma se démarque en ne perdant que 26,0 % de sa valeur, tandis que le Tundra enregistre une dépréciation de 29,1 %.

Acheter une voiture neuve représente un investissement significatif, et il est crucial de maximiser la valeur de votre achat. Pour ceux qui souhaitent épargner, la Honda Civic et la Toyota Corolla hatchback se distinguent également dans cette étude, perdant respectivement 28,0 % et 30,1 % de leur valeur.

Les tendances de dépréciation

Bien que les taux de dépréciation aient augmenté pour tous les types de véhicules, certaines catégories, comme les hybrides, conservent mieux leur valeur, avec une perte de seulement 40,7 %. En revanche, les véhicules électriques affichent la pire performance, perdant près de 60 % de leur valeur en seulement cinq ans. En moyenne, les voitures subissent une dépréciation de 45,6 % au cours des cinq premières années.