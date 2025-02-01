Des Sites de Trading Sans Licences : Alerte de l’Autorité Chypriote

Avertissement de la CySEC sur les plateformes de trading non autorisées

La Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) a récemment publié un avertissement concernant une nouvelle liste de plateformes de trading en ligne exerçant sans autorisation. Ce développement met en lumière les risques persistants associés aux entités non régulées dans le secteur financier.

Une liste croissante d’entités non autorisées

Dans un avis émis aujourd’hui (vendredi), le régulateur a mis en garde les investisseurs contre l’engagement avec les entreprises répertoriées, qui ne disposent pas des licences nécessaires pour fournir des services d’investissement. La CySEC a identifié plusieurs sites Web qui ne sont pas autorisés en vertu des règlements financiers de Chypre. Parmi les domaines signalés figurent paragonsigs.com, monaxa.com, efinancepro.com, enxutto.net, admiraleu-brokerz.com, investfrx.com, et vistatradex.com.

Selon l’autorité de régulation, d’autres plateformes comme admiralsunited.com, fehelmante.pro, hollytradebase.com, xtbtradingco.com, et hoxtoncapitals.com n’ont également pas l’autorisation requise pour les services d’investissement. « La Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) souhaite informer les investisseurs que les sites web suivants ne relèvent pas d’une entité ayant reçu l’autorisation pour la fourniture de services d’investissement et/ou l’exécution d’activités d’investissement, comme prévu par l’article 5 de la loi 87 (I)/2017 », a écrit le régulateur.

Les risques des plateformes de trading non régulées

La CySEC exhorte les investisseurs à vérifier le statut de licence d’une entreprise avant de s’engager dans des transactions financières. Les investisseurs peuvent consulter le site officiel de l’autorité pour confirmer si une société est autorisée à offrir des services d’investissement. Cette mesure vise à prévenir des pertes financières potentielles et à protéger l’intégrité du marché.

Interagir avec des entreprises d’investissement non autorisées expose les traders à des risques financiers considérables, notamment la fraude et l’incapacité à récupérer des fonds perdus. En l’absence de surveillance réglementaire, ces plateformes opèrent sans responsabilité, laissant les investisseurs vulnérables aux escroqueries et aux pratiques trompeuses.

La CySEC continue de surveiller les marchés financiers et d’agir contre les entités non autorisées. En maintenant la transparence et en émettant des avertissements réguliers, le régulateur cherche à garantir que les investisseurs prennent des décisions éclairées et évitent les pièges potentiels du trading en ligne. Il est crucial de consulter le site officiel de la CySEC pour obtenir des listes mises à jour des entreprises autorisées afin de protéger ses intérêts financiers.