Confrontation explosive : Liam Gallagher lance un défi à Real Madrid face à City !

Liam Gallagher, le célèbre chanteur de Oasis, a réagi avec enthousiasme sur les réseaux sociaux à l’annonce du choc entre Manchester City et Real Madrid en Ligue des champions. Passionné de football, il attend avec impatience cette rencontre qui se déroulera en février 2024. Le match aller se tiendra au Etihad Stadium les 11 ou 12 février, tandis que le match retour se jouera au Santiago Bernabeu les 18 ou 19 février.

Une réaction franche de Liam Gallagher

La réaction de Liam Gallagher face au tirage au sort de la Ligue des champions a été directe et sans détour. « Amenez-le, vous bande de fous », a-t-il tweeté sur son compte X, anciennement Twitter, adoptant un ton défiant à l’égard de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Cette sortie n’a pas manqué de faire réagir la communauté, certains internautes lui conseillant de calmer ses ardeurs et de garder son sang-froid.

D’autres utilisateurs ont pris position en faveur de Manchester City, prédisant une victoire de l’équipe anglaise. Certains ont même suggéré que ses propos pourraient faire la une du quotidien espagnol MARCA, conscient de l’influence d’une personnalité comme Gallagher.

Un classique du football européen

Cette édition de la Ligue des champions entre Real Madrid et Manchester City marquera le quatrième affrontement consécutif entre les deux équipes dans ce tournoi continental. Depuis 2022, les deux clubs s’affrontent régulièrement : en demi-finale, l’année passée, l’équipe espagnole a su renverser le score après avoir perdu 4-3 lors du match aller en l’emportant 3-1 au Santiago Bernabeu.

Lors de la saison suivante, encore en demi-finale, Manchester City a pris sa revanche en éliminant le Real Madrid sur un score cumulé de 5-1. En 2024, lors des quarts de finale, les Madrilènes ont de nouveau mis à l’épreuve les Anglais, se qualifiant grâce à une égalité 3-3 au match aller et une victoire palpitante 1-1 au retour, le duel étant décidé aux tirs au but.