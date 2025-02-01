Un nouveau chapitre s’ouvre : le développement imminent d’une version 4x4 du Fiat Grande Panda.

Le Fiat Panda 4×4 : un retour possible pour un modèle iconique

Depuis son lancement en 1983, le Fiat Panda a toujours su s’adapter aux attentes de ses clients, y compris avec des versions 4×4. Aujourd’hui, alors que le modèle Grande Panda fait son apparition, des questions se posent quant à l’avenir de cette variante tout-terrain. Olivier François, responsable de la marque Fiat, évoque des pistes intéressantes pour les amateurs de sensations fortes.

Une tradition 4×4 respectée

Le Fiat Panda, emblème de la marque italienne, a toujours été associé à des versions 4×4. Effectivement, trois ans après sa sortie, une première variante était déjà disponible. Tradition respectée à travers les générations, le modèle n’a jamais vraiment abandonné cette fonctionnalité, qui a séduit de nombreux conducteurs sur divers marchés. Cependant, avec le dernier né de la gamme, le Grande Panda, on se contentait en revanche de la traction avant.

Des possibilités intéressantes selon Olivier François

Lors d’un récent entretien avec Autocar, Olivier François a partagé ses réflexions sur la possibilité d’un modèle 4×4 pour le Grande Panda. Il a déclaré : « Nous voulons faire quelque chose et nous y pensons. La question est de savoir si nous devrions opter pour une version 4×4 classique ou électrique. » Le modèle sera basé sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, qui a déjà été adaptée pour le Jeep Avenger, offrant ainsi une version hybride 4xe.

Cependant, l’intégration d’un système 4×4 avec une motorisation électrique pourrait rendre le coût final du véhicule trop élevé, ce qui pourrait dissuader de potentiels acheteurs. Il est crucial de ne pas oublier que le Panda est également bien accepté sur des marchés en Amérique Latine et au Maghreb. Pour cette raison, il est plus probable que la version hybride de 136 CV soit privilégiée, bien qu’il existe aussi une variante de 100 CV pour contenir les coûts.

François a ajouté qu’ils « étudient les solutions, comment et quand procéder », laissant entendre qu’une décision rapide pourrait être prise. Bien que la date exacte de début de production ne soit pas précisée, d’autres médias, comme L’Argus, évoquent l’année 2026 pour une présentation, avec des premières livraisons attendues début 2027. Cette initiative pourrait également bénéficier des futures plateformes qu’utilisera Fiat pour les modèles Multipla et Fastback, qui seront fabriqués au Maroc.