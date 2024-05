L’Etat accumule une dette massive envers les distributeurs automobiles : une situation critique ignorée par l’exécutif !

La problématique du non-remboursement

La crise financière relatée entre l’État français et les distributeurs automobiles continue de s’aggraver, suite à l’arrêt soudain des remboursements promis par le gouvernement. Cette suspension a causé une fragilité notable chez ces acteurs économiques, qui se retrouvent privés de liquidités cruciales.

À ce jour, la dette accumulée par l’État vis-à-vis des distributeurs automobiles se chiffre à 320 millions d’euros, un montant qui inclut 160 millions d’euros spécifiquement alloués au leasing social. Cette somme importante reflète non seulement les engagements non tenus par le gouvernement, mais aussi l’impact significatif sur le secteur des distributeurs auto.

Une pression accrue sur les trésoreries

Image réalisée par Joaquin Delgado – Pexels

Les distributeurs touchés par cette crise se trouvent contraints de solliciter des lignes de crédit supplémentaires, souvent à des taux d’intérêt élevés. L’ampleur de ce problème est telle que certains acteurs du secteur, comme Marc Bruschet, président de la branche concessionnaire de Mobilians, a publiquement exprimé son inquiétude, soulignant le risque d’une situation explosive si aucune solution n’est rapidement trouvée.

Les enjeux du leasing social

Image réalisée par 𝓢𝓱𝓪𝓷𝓮 𝓦𝓮𝓼𝓽 ™ – Pexels

Le montant de 500 millions d’euros en attente de remboursement pour les prochaines livraisons d’ici septembre amplifie la pression sur les distributeurs et interroge sur la pérennité des politiques publiques d’incitation à l’achat de véhicules moins polluants. Le leasing social, mis en avant comme un outil de transition écologique, est particulièrement affecté, mettant en péril les objectifs environnementaux du gouvernement lui-même.

L’appel à un redressement urgent

Xavier Horent, le délégué général de Mobilians, a fait écho à ce sentiment d’urgence en demandant que l’État « se ressaisisse sans délai » en honorant ses engagements. Il met en avant le « contrat stratégique de filière » qui lie les deux parties, soulignant que la négligence de l’État met en danger non seulement les finances des distributeurs mais également la confiance dans les politiques publiques futures.

Il reste à voir quelle sera la réaction de l’État face à cette crise qui met en lumière les lacunes dans la gestion des fonds destinés à encourager une mobilité plus propre et plus responsable. Pour l’instant, l’attention se porte sur la nécessité absolue de traiter cette dette massive non seulement comme un enjeu économique, mais aussi comme une question de crédibilité gouvernementale.

Antoine Blondain, diplômé de l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)

