Bitcoin s’envole, le pétrole dégringole : Trump annonce la réouverture du détroit d’Hormuz par l’Iran.

Un Tournant Géopolitique Provoque des Réactions Sur les Marchés Financiers

Les tensions croissantes au Moyen-Orient ont entraîné une flambée des marchés mondiaux, notamment une hausse du Bitcoin, qui a atteint son niveau le plus élevé en plus de deux mois. Ce revirement est en grande partie attribué à des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran.

La Capitalisation du Marché des Cryptomonnaies se Renforce

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint environ 2,61 trillions de dollars, enregistrant une augmentation de 3,16 % au cours des dernières 24 heures, selon CoinMarketCap. Le Bitcoin a gagné environ 3 % dans la journée et 6 % sur la semaine, tandis que l’Ethereum a avancé d’environ 4 % quotidiennement et 8 % hebdomadairement, renforçant ainsi un sentiment positif parmi les actifs majeurs.

Réaction à un Changement Géopolitique

Le président américain Donald Trump a annoncé que l’Iran avait accepté de réouvrir le détroit d’Hormuz, une voie maritime clé pour le transport de pétrole, qui avait été perturbée pendant plusieurs semaines. Des responsables iraniens ont ensuite confirmé cette décision. Trump a précisé que les deux parties collaboreraient pour enlever les mines maritimes de la région, un geste vers la stabilisation des flux commerciaux régionaux.

Des Progrès dans les Négociations

Trump a également évoqué des avancées significatives dans les négociations. Selon lui, les États-Unis et l’Iran travailleront ensemble pour récupérer l’uranium enrichi par l’Iran, qui sera transféré aux États-Unis. Il a déclaré qu’un accord de paix plus large impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël était « principalement complet », avec des discussions supplémentaires attendues prochainement.

De plus, Trump a affirmé que l’Iran avait accepté de suspendre son programme nucléaire indéfiniment et n’aurait pas accès aux fonds iraniens gelés aux États-Unis.

Une Volatilité Retrouvée sur les Marchés Financiers

Ce développement géopolitique ne s’est pas seulement limité aux cryptomonnaies. Il a introduit une volatilité sur les marchés financiers mondiaux, les traders recalibrant leurs risques suite à des semaines d’incertitude liée au conflit au Moyen-Orient.

Implications pour les Routes Énergétiques

La réouverture du détroit d’Hormuz a des implications au-delà des actifs numériques. Elle serait synonyme de stabilité potentielle dans les approvisionnements énergétiques, ce qui influence souvent les attentes en matière d’inflation et l’appétit pour le risque plus large.

Réactions du Marché Pétrolier

Les prix du pétrole ont également réagi à ce nouvel élément. Les benchmarks actuels montrent que le pétrole brut WTI se négocie à 83,23 dollars, en baisse d’environ 12,1 % dans la journée, tandis que le Brent est à 90,89 dollars, inférieur d’environ 8,6 % au cours de la même période.

Sur le flux en temps réel de OilPrice.com, le WTI de première échéance est coté à 93,53 dollars, en hausse de 2,45 % sur la session, et le Brent à 98,18 dollars, en hausse de 3,42 %, soulignant la volatilité intrajournalière autour des nouvelles du Hormuz selon le cours auquel on se réfère.