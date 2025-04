Cette Lada XXL Équipée de Deux Moteurs Réussit à Glisser comme Jamais !

Un projet audacieux vient une fois de plus de Garage 54, connu pour ses créations automobiles improbables. Cette fois-ci, l’équipe a réussi à assembler deux moteurs 1,6 litre pour propulser un Lada surdimensionné. Après avoir montré ses performances handling dans une vidéo récente, la voiture s’est révélée capable de drifter, un exploit inattendu pour un tel véhicule.

Un Préparation Insolite

Avant de tester pleinement la voiture, l’équipe de Garage 54 a dû concevoir un échappement personnalisé et un tableau de bord. Bien que de conception rustique, l’intérieur comprend des éléments tels qu’un lustre, un démarrage par bouton poussoir, ainsi que des sièges en forme de canapés surdimensionnés et des commandes pour les lumières. La vidéo démontre le sedan comiquement large en mouvement, affichant une certaine agilité.

Test de Validation

Malgré sa lenteur pour circuler sur les routes publiques—et le risque de désintégration à des vitesses autoroutières—le Lada a suffisamment de puissance pour faire déraper les roues arrière sur une surface enneigée. Il ne remportera pas de courses de rallye ni de compétitions de drift, mais représente un exploit impressionnant compte tenu de la taille et de l’origine artisanale du véhicule.

Lors d’un test de validation brief, la voiture n’a pas subi de dommages visibles, atteignant près de 32 km/h dans une de ses courses. Si cette vitesse reste insuffisante pour être jugée légale, elle témoigne d’une créativité assurément ludique. Garage 54 rappelle ainsi qu’avec assez de temps et de compétences, il est possible de réaliser des projets extravagants.