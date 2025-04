Découvrez les conséquences d’une compression de 22:1 sur une Lada !

Réputé pour son ingéniosité, le Garage 54 vient de réaliser une expérience audacieuse sur un moteur de Lada. En augmentant le taux de compression à un rapport de 22:1, cette équipe désireuse de performance a franchi des limites techniques. Voici un aperçu de leur projet insolite et de ses résultats inattendus.

Le processus d’augmentation de la compression

Un moteur à combustion génère de la puissance en compressant un mélange de carburant et d’air dans un cylindre, puis en l’embrasant. Plus la compression est serrée, plus la puissance produite est importante. La plupart des moteurs présentent un rapport de compression inférieur à 10:1.

Dans ce projet, l’équipe de Garage 54 a pris un moteur à quatre cylindres de Lada et a décidé d’augmenter ce rapport de compression. Cette technique est courante dans le marché secondaire, souvent en changeant la culasse et en installant des pistons plus résistants. Le resurfaçage des culasses peut également contribuer à augmenter légèrement le rapport de compression, en réduisant l’espace dans la chambre de combustion.

Des résultats inattendus

Garage 54 a commencé par mesurer le volume des cylindres et a créé un moule de la chambre de combustion, permettant à l’équipe de faire des calculs approximatifs du rapport de compression, qui a abouti à environ 22:1. Ils ont également soudé de l’aluminium au sommet des pistons, réduisant considérablement l’espace disponible pour la combustion. De manière prudente, ils ont ajouté un deuxième joint de culasse pour faire passer le rapport autour de 16:1. Un contrôle de compression a confirmé que la pression avait considérablement augmenté.

À la surprise générale, le moteur a démarré, et avec du carburant haute performance, il fonctionnait assez bien. Le petit Lada a même réussi à faire patiner ses pneus lors d’une course d’essai à plein régime, mais c’est à ce moment-là que des problèmes comme l’équilibre moteur, la préignition et la détonation sont devenus critiques. Le concept de « puissance gratuite » s’est vite transformé en une destruction notoire après le passage à la seconde vitesse.

Un avenir incertain mais prometteur

Garage 54 envisage-t-il de réessayer avec une Lada à ultra-haut taux de compression ? D’après leurs réalisations des dernières années, la question n’est pas de savoir si cela se produira, mais quand cela arrivera.