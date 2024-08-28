Comparaison des versions de base du Citroën C3 Aircross et du Dacia Duster : sont-elles suffisamment équipées pour moins de 20 000 € ?

Le Citroën C3 Aircross : Confort et Style

Le Citroën C3 Aircross, dans sa version de base You PureTech 100, se distingue par une approche orientée vers le confort et le style. À moins de 20 000 €, ce SUV français mise sur des éléments de confort comme la climatisation, des rétroviseurs extérieurs électriques et des aides à la conduite telles que l’Active Safety Brake et l’alerte de franchissement involontaire de ligne.

Le C3 Aircross propose également des sièges réglables en hauteur et des suspensions Advanced Comfort, un avantage considérable pour les trajets quotidiens. Les points forts incluent six airbags pour une sécurité accrue et des feux à LED pour une meilleure visibilité.

Le Dacia Duster : Simplicité et Robustesse

Le Dacia Duster Essential ECO-G 4×2 affiche un tarif légèrement supérieur, mais reste sous la barre des 20 000 €. Connu pour sa robustesse et sa simplicité, ce SUV roumain privilégie des fonctionnalités pratiques comme les barres de toit longitudinales et des rétroviseurs extérieurs dégivrants réglables électriquement.

Il est également équipé de climatisation manuelle, d’un régulateur et limiteur de vitesse, ainsi que de radars de recul. L’intérieur reste basique mais fonctionnel, avec un volant réglable en hauteur et en profondeur et une banquette arrière rabattable en 40/60. De plus, le Duster inclut des fonctionnalités de connectivité comme le Media Control avec streaming audio Bluetooth.

Équipements de Série : Citroën C3 Aircross vs Dacia Duster

Les deux modèles offrent un ensemble d’équipements de sécurité comparable, incluant des systèmes de freinage d’urgence et de reconnaissance des panneaux de signalisation. Cependant, le C3 Aircross se distingue par des détails comme l’enjoliveur de ses jantes en tôle de 16 pouces, là où le Duster se contente de jantes en acier sans enjoliveurs.

D’un autre côté, le Duster se démarque avec ses quatre haut-parleurs et ses barres de toit présentes dès la version de base, contrairement au C3 Aircross.

Comparatif Visuel

Critère Citroën C3 Aircross Dacia Duster Prix 19 400 € 19 690 € Puissance du moteur 100 ch 100 ch Climatisation Oui Oui Rétroviseurs dégivrants Non Oui Aide au stationnement Oui (arrière) Oui (arrière) Nombre d’airbags 6 4 Feux à LED Oui Oui Jantes 16 pouces avec enjoliveurs 16 pouces en acier Équipement audio 2 haut-parleurs 4 haut-parleurs Instrumentation Numérique Analogique

Verdict

Finalement, le choix entre le Citroën C3 Aircross et le Dacia Duster dépendra des priorités de chacun. Le C3 Aircross se distingue par son confort et ses équipements de sécurité, tandis que le Duster séduit par sa robustesse et ses fonctionnalités pratiques. Pour moins de 20 000 €, ces deux SUV offrent des équipements suffisants pour satisfaire une large majorité des consommateurs.