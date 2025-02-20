Face à l’adversité, Nissan révèle ses ambitions d’avenir : découvrez les nombreuses nouveautés automobiles à l’horizon.

Un avenir incertain pour Nissan

Les nouvelles récentes concernant Nissan sont teintées d’incertitudes et de changements stratégiques. Alors que la marque japonaise présente des modèles prometteurs pour l’avenir, elle fait face à des défis financiers majeurs. Cet article explore les annonces faites par Nissan concernant ses nouveaux modèles et ses prévisions économiques.

Les nouveautés prévues pour 2025-2026

Lors de la dernière présentation de résultats, Nissan a mis en avant plusieurs modèles à venir qui éveillent l’intérêt. En effet, deux versions du Rogue, connu sous le nom d’X-Trail en Europe, ont été dévoilées. L’une d’elles, désignée comme PHEV (hybride rechargeable), devrait être lancée cette année. Fait intriguant, ce modèle semble très similaire au Mitsubishi Outlander récemment lancé, ce qui pourrait indiquer une stratégie de collaboration entre les deux marques.

Pour l’année 2026, Nissan prévoit également le lancement de l’e-Power dans l’X-Trail. Cette génération améliorée de la technologie est annoncée comme étant 20 % plus efficace que la première version. En parallèle, un restylage du X-Trail pourrait être à l’horizon, surtout après la sortie du modèle actuel en septembre 2022.

Transition vers une nouvelle ère électrique

Nissan ne s’arrête pas là. Le nouveau Leaf, dont l’arrivée est programmée pour 2025, abandonne son format compact pour devenir un crossover positionné en dessous de l’Ariya. Ce changement vise à répondre aux nouvelles attentes du marché tout en s’appuyant sur une base technique partagée avec le Renault 5, dont la popularité est bien établie en Europe.

D’autres modèles ont également été évoqués, notamment un kei car très probable qui serait le Dayz, ainsi qu’un nouveau grand monovolume, l’Elgrand. Le modèle N7, une berline destinée au marché chinois, a également été présenté, montrant ainsi l’ambition de Nissan sur divers segments de marché.

Alors que les ambitions de Nissan se dessinent, la réalité des chiffres et des ventes à venir reste à confirmer. L’avenir de la marque est toujours marqué par des incertitudes qu’elle tente de surmonter avec des innovations produits significatives.