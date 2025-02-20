Les futures Mercedes électriques s’inspireront davantage des voitures à essence.

Mercedes-Benz annonce une unification de son langage de design entre ses véhicules à moteur à combustion et ses modèles électriques. Cette initiative, inspirée par les pratiques de BMW, vise à créer une cohérence stylistique à travers toute la gamme de la marque. Un changement prometteur qui espère inverser la tendance à la baisse de la demande pour les véhicules électriques.

Unification du Design chez Mercedes

Mercedes s’engage à adopter un « langage de design cohérent » qui s’appliquera à tous ses modèles, qu’ils soient à motorisation thermique ou entièrement électriques. L’entreprise, deuxième marque de luxe mondiale, assure qu’aucun compromis ne sera fait dans cette démarche :

« Les modèles BEV et d’ICE électrifiés exploiteront leurs forces respectives, sans sacrifier l’espace, l’élégance, le confort ou l’efficacité. »

Cette annonce fait suite à l’introduction récente du concept électrique CLA, qui promet d’être accompagné de versions à moteur à combustion. Les modèles tels que le GLA et l’EQA ainsi que les jumeaux GLB et EQB affichent déjà un design très similaire. Cela suggère une intégration plus étroite entre les modèles thermiques et électriques au sein de la ligne.

Les Objectifs de Mercedes pour les Futurs Modèles

Mercedes espère que cette nouvelle orientation stylistique, s’éloignant des designs à faible traînée, contribuera à inverser le déclin de la demande pour les véhicules électriques, qui a chuté de 23 % pour atteindre 185 100 unités l’année dernière. En comparaison, Audi a enregistré une baisse de 8 % avec 164 000 livraisons, tandis que BMW a surperformé avec 368 523 véhicules électriques, représentant une augmentation de 11,6 % par rapport à l’année précédente.

Pour les années à venir, la marque de luxe, dont le siège est à Stuttgart, prévoit de lancer « des dizaines de nouveaux modèles ou modèles rafraîchis » d’ici 2027, incluant une « série de véhicules électriques ». Le lancement prévu d’une version entièrement électrique de la prochaine génération de la Classe S, qui devrait arriver vers la fin de la décennie, en est un exemple concret.