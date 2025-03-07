Le trio mortel de FIFA 15 est de retour ! Doumbia, Ibarbo et Gervinho font leur comeback dans EA Sports FC 25.

Dans le cadre de EA Sports FC 25, de nombreuses promotions se sont déjà déroulées, allant des premières Équipes de la Semaine au TOTY, ces cartes tant attendues chaque année dans le simulateur de football, qui ont réussi à ramener de nombreux joueurs vers l’Ultimate Team. Cependant, cela n’a pas suffi à redresser la tendance du jeu, et un grand nombre de joueurs ont complètement abandonné cette expérience.

Le prochain événement confirmé pour le jeu vidéo est le FUT Birthday, l’un des plus significatifs de chaque édition. Cet événement célèbre l’anniversaire de la franchise et permet d’introduire des cartes vraiment intéressantes, ainsi que des cadeaux pour tous les joueurs.

Le retour tant attendu de Doumbia, Ibarbo et Gervinho

Heureusement, cette longue attente touche à sa fin. En effet, il a été confirmé que le trio le plus redoutable de FIFA 15 est de retour ! L’information a été annoncée par le compte officiel ‘X’ d’EA Sports FC 25, qui a révélé, à travers une vidéo, l’arrivée de cartes spéciales pour Doumbia, Ibarbo et Gervinho.

De nombreux joueurs se rappellent avec nostalgie d’une époque où FIFA offrait une expérience différente, perdue au fil du temps. Autrefois, il n’était pas nécessaire d’avoir des équipes coûtant des millions de pièces pour profiter du jeu ; l’inclusion de trois cartes en or suffisait à créer un trident offensif redoutable face aux adversaires.

Doumbia, Ibarbo et Gervinho ne représentaient pas seulement d’excellentes options dans le jeu, mais ils incarnaient également l’essence même de ce qu’EA Sports FC semble manquer aujourd’hui. Leur retour constitue un véritable coup de nostalgie, susceptible d’inciter de nombreux utilisateurs à revenir à Ultimate Team pour revivre cette expérience et se remémorer les « meilleures années ».