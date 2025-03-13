Plongée vidéo dans l’univers du Peugeot 2008 : le SUV aux trois étiquettes qui séduit les ventes !

Le Peugeot E-2008 : Un SUV électrique à suivre de près

Le Peugeot 2008 s’impose aujourd’hui comme l’un des SUV les plus vendus, non seulement dans sa catégorie, mais aussi au sein de l’ensemble du marché automobile. Dans cet article, nous examinerons l’une des deux variantes électriques de ce modèle, le E-2008, pour déterminer si son achat est judicieux.

Analyse détaillée de l’E-2008

Le Peugeot E-2008, qui se distingue par deux moteurs électrique, est entièrement fabriqué dans l’usine de Vigo, en Espagne. Le modèle proposé dans notre analyse dispose d’un moteur de 115 kW (156 CV), idéal pour les trajets quotidiens comme pour les sorties autoroutières. Néanmoins, il est conseillé d’effectuer un essai routier avant l’achat, car le positionnement du conducteur peut ne pas convenir à tous. Pour ma part, j’ai rencontré des difficultés à bien visualiser le tableau de bord, même en ajustant mon siège et le volant.

Un intérieur moderne et fonctionnel

L’intérieur du Peugeot E-2008 est l’un des plus originaux du marché, avec un tableau de bord doté d’accès directs aux fonctions principales, un chargeur sans fil astucieusement caché et un écran de 10 pouces associé à l’une des meilleures caméras 360 degrés de sa catégorie. Une fois sur la route, le silence du moteur électrique offre une expérience de conduite appréciable, surtout dans un véhicule parfois moins bien isolé. La suspension est ferme mais pas insupportable, ce qui contribue au confort global.

Autonomie et recharge : des points cruciaux

La question de l’autonomie est primordiale pour les potentiels acheteurs de véhicules électriques. Le E-2008, équipé d’une batterie de 54 kWh, bénéficie d’une autonomie homologuée de 402 kilomètres en finition GT. Dans mes tests en conditions mixtes, j’ai atteint 330 à 340 kilomètres, mais sur autoroute, cette distance peut diminuer à 250 kilomètres. La recharge est possible à une puissance de 11 kW pour l’alternatif et 100 kW pour le continu. Face à l’autre variante électrique de 100 kW, le choix du modèle à 115 kW s’avère judicieux, même si la différence de prix avec l’option hybride, dépassant les 8 000 euros, peut être un frein pour certains.

En conclusion, notre analyse vidéo du Peugeot E-2008 montre que ce modèle mérite une attention particulière dans le segment des SUV électriques, offrant un bon équilibre entre performance, design et technologie.