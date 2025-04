Ferrari Innove : Des Changements de Vitesses Fictifs pour Ses Véhicules Électriques !

Ferrari, un symbole de performance automobile, se lance dans le développement de son premier véhicule électrique (EV) et promet une expérience sonore unique inspirée par ses modèles à combustion. Le constructeur a récemment déposé des brevets révélant un système de moteur virtuel ainsi qu’un simulateur de passage de vitesses, visant à mélanger élégance contemporaine et émotion classique.

Un son emblématique pour le premier EV de Ferrari

Ferrari a annoncé que son premier véhicule électrique possèdera sa « signature sonore ». Un prototype circulant à Maranello a récemment été filmé, produisant un son similaire à celui d’un moteur traditionnel. Grâce à de récents dépôts de brevets, il a été confirmé que la marque développe un système virtuel pour simuler à la fois le moteur et la transmission des EV.

Les détails des nouvelles technologies

Le premier brevet décrit un système utilisant un moteur électrique capable de reproduire le couple d’un moteur à combustion interne et les sensations liées aux changements de vitesse d’une transmission classique. Le couple est ajusté selon la position de l’accélérateur et de la vitesse virtuelle, permettant au conducteur d’effectuer des changements de vitesses via des palettes montées sur le volant, comme c’est le cas dans d’autres modèles Ferrari.

Le second brevet concerne un système audio destiné à ces EV, intégrant des haut-parleurs intérieurs et extérieurs. Celui-ci vise à reproduire des sons numériquement générés, en accord avec un modèle de moteur et de transmission virtuel. Les sons peuvent varier, allant d’une expérience historique à un ton futuriste, en fonction des attentes du conducteur. Le système prévoit également des sons spécifiques lors des changements de vitesse.

Une direction audacieuse pour l’avenir de Ferrari

Bien que Ferrari ne semble pas avoir l’intention d’implémenter ce système dans son premier EV à venir, son ambition de reproduire l’expérience émotionnelle de ses véhicules traditionnels est clairement affichée. Le constructeur affirme que son EV fera ses débuts cette année, avec des livraisons attendues dès 2026.

La compagnie Hyundai a pour sa part été pionnière dans l’implémentation d’un système similaire avec son Ioniq 5 N, qui imite les révolutions d’un moteur thermique. D’autres marques, comme Dodge et BMW, explorent également des solutions sonores pour leurs véhicules électriques, mais Ferrari semble déterminée à offrir une solution alliant technologie et passion automobile.