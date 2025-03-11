Georgina Rodriguez s’emporte contre son technicien lumière, laissant sa passion pour CR7 s’exprimer.

Georgina Rodriguez, épouse de Cristiano Ronaldo, a été aperçue une fois de plus lors de la Fashion Week de Paris, mais cette fois-ci, elle était sans ses enfants ni son mari. L’absence de Ronaldo n’a pas suscité de curiosité particulière, celui-ci préférant généralement s’abstenir de ce type d’événements en raison de ses engagements professionnels et de sa dévotion au sport.

Un moment de tension à la Fashion Week

Lors de cet événement au Palais de Tokyo, un des moments qui a retenu l’attention sur les réseaux sociaux a été lorsque Georgina a été photographiée de manière intense. Un technicien de l’éclairage l’a mise en valeur avec une lumière vive et directe, mais elle semblait mécontente de sa méthode. Ses gestes et ses paroles tranchantes à son égard ont immédiatement entraîné une réaction de sa part, modifiant la position de la lumière. Ses yeux exprimaient son mécontentement, et ce moment s’est rapidement répandu en ligne.

Le poids de la célébrité

Depuis que Cristiano Ronaldo a signé avec Al Nassr en Arabie Saoudite, Georgina Rodriguez est devenue une célébrité de premier plan et influenceuse sur les réseaux sociaux, mettant l’accent sur la mode, le mode de vie et le contenu familial. Une série Netflix intitulée ‘Je suis Georgina’ ainsi qu’une activité intensive sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, ont placé leur famille sous le feu des projecteurs, offrant aux fans un aperçu de leur quotidien et de leurs moments personnels.

Cependant, la célébrité apporte son lot de défis. Les médias portugais rapportent que la famille a reçu des menaces crédibles d’enlèvement et de violence, ce qui les a poussés à engager de nouveaux agents de sécurité, y compris d’anciens membres des forces spéciales, afin de les accompagner partout et d’installer des systèmes de surveillance avancés à leur domicile.

Depuis le début de l’année, Georgina a commencé à cacher les visages de ses enfants avec des émojis sur ses réseaux sociaux, illustrant un changement de dynamique. Autrefois très active pour montrer le mode de vie de sa famille, elle adopte désormais une attitude plus réservée. La question se pose : dans quelle mesure continue-t-elle à penser à ces préoccupations, notamment la sécurité et la vie privée de sa famille, même lorsqu’elle assiste à des événements grandioses comme la Fashion Week de Paris?

La pression constante des apparitions publiques peut être écrasante. Reagissant avec le technicien de l’éclairage pourrait être un exemple du stress et des soucis qu’elle ressent; peut-être était-elle simplement frustrée par le fait qu’il l’éclairait sous un angle peu flatteur. Quoi qu’il en soit, cet incident met en lumière les défis auxquels font face les célébrités pour maintenir leur calme sous une attention médiatique intense et la constante vague de commentaires sur les réseaux sociaux.