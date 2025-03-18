Georgina Rodriguez s’illustre à 2 000 mètres d’altitude devant Brooklyn Beckham et Chiara Ferragni.

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, a récemment marqué les esprits en arpentant un podium à 2 000 mètres d’altitude. Cet événement spectaculaire, qui s’est déroulé dans la station de ski de Courchevel, a vu la Jaca native briller aux côtés de célébrités comme Brooklyn Beckham et Chiara Ferragni.
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Défilé de mode à 2 000 mètres d’altitude
Le week-end dernier, Georgina Rodriguez a fait sensation sur la scène de la mode avec la marque Moncler, lors de la présentation collection ‘Moncler Grenoble Fall 2025’. Le slogan de la marque, ‘altitude avec attitude’, a parfaitement trouvé écho dans la prestation de Rodriguez, qui a su allier élégance et défi face à des conditions climatiques rigoureuses.
La station de ski de Courchevel, haut lieu du luxe, accueillait des invités prestigieux tels qu’Anne Hathaway, Penn Badgley et Jessica Chastain, mais aucune d’elles n’a pu éclipser la présentation de Georgina sur le podium. Ce n’est pas la première fois que la Jaca native s’illustre dans ce domaine.
Un parcours marqué par des défilés mémorables
Georgina a fait ses débuts sur le podium en mars 2024 avec le créateur Vetements, où elle a surpris le public en rendant hommage à Cristiano Ronaldo avec une robe ornée du numéro 7 de son partenaire à Manchester United. Cette apparition a été saluée par les experts de la mode, qui ont jugé sa présence au Paris Fashion Week parfaitement appropriée.
Ces dernières années, Georgina a assisté à de nombreux défilés en tant que spectatrice. Lors de la Semaine de la mode de Paris, elle était présente aux shows d’Elie Saab, de Coperni, de Ludovic de Saint Sernin et de la Haute Joaillerie Messika.
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