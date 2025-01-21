Neymar contre Rivaldo : le conflit qui enflamme et divise le Brésil.

Le débat fait rage : Rivaldo ou Neymar ? Chacun de ces deux géants du football brésilien a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du sport. Cet affrontement subtil s’intensifie après une récente interview où Neymar a évoqué son rôle potentiel dans l’équipe brésilienne victorieuse de la Coupe du Monde 2002, en affirmant qu’il aurait joué à la place de Rivaldo. Un échange qui a suscité de vives réactions de la part de l’ancien numéro 10 du Barça.

La réaction de Rivaldo

Suite à la déclaration de Neymar, Rivaldo n’a pas tardé à répondre sur Instagram. Il a partagé une photo le montrant soulevant la Coupe du Monde, accompagnée d’une compilation de ses cinq buts inscrits durant le tournoi. Il a déclaré : « J’ai entendu Neymar dire qu’à son meilleur niveau, il aurait pu jouer à ma place lors de la Coupe du Monde 2002. Honnêtement, je reconnais son talent et sa qualité, et je pense même qu’il aurait pu faire partie de cette équipe, mais jouer à ma place est une autre histoire. » Rivaldo, avec assurance et respect, a poursuivi : « À cette époque, j’étais tellement concentré, déterminé et affamé de victoire que personne, peu importe sa carrière, n’aurait pu prendre ma place. »

L’argument de Neymar

Neymar a rapidement répondu à la tirade de Rivaldo. Il a cherché à apaiser les tensions tout en soulignant : « Calme-toi, ami… Tous les joueurs brésiliens qui ont participé à la Coupe du Monde s’y sont consacrés à 100 %. Certains ont atteint leur objectif, d’autres, malheureusement non, et cela fait partie du football. Je t’ai toujours respecté, et je ne te retirerai jamais ce que tu es pour le football brésilien… c’était juste un choix entre vous trois, et tu ne veux pas que je retire Ronaldo et Ronaldinho, n’est-ce pas ? »

Statistiques comparatives

Le débat sur qui est le meilleur joueur du Brésil, entre Neymar et Rivaldo, est passionnant. En termes de statistiques individuelles, Neymar prend l’avantage avec 79 buts en 128 sélections pour l’équipe nationale, contre 35 buts en 76 matchs pour Rivaldo. Cependant, ce dernier peut se prévaloir d’un palmarès plus fourni, ayant remporté à la fois la Coupe du Monde et la Copa America, alors que Neymar n’a pas encore remporté ces titres, échouant notamment lors de la victoire du Brésil en 2019 en raison d’une blessure.