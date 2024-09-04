Volvo XC90 2024 : Un grand retour pour le SUV thermique rénové !

Le Volvo XC90 2024 marque un grand retour pour ce SUV thermique emblématique, désormais rénové avec des nouveautés et des améliorations significatives. Toujours fidèle à son ADN de sécurité et d’élégance, ce véhicule promet une expérience de conduite supérieure pour les adeptes de la marque suédoise. Découvrons ensemble ce que cette nouvelle version réserve aux passionnés d’automobile.

Volvo, la marque automobile suédoise renommée, présente une version révisée de son emblématique XC90 pour 2024, démontrant ainsi que les moteurs thermiques peuvent encore rivaliser dans le marché des SUV haut de gamme. Avec de nombreuses améliorations tant au niveau du design que des fonctionnalités, le XC90 continue de séduire les amateurs de SUV de luxe.

Design extérieur et intérieur modernisés

Le Volvo XC90 2024 conserve son allure imposante avec une longueur de 4,95 mètres. Ce modèle bénéficie d’une refonte esthétique à l’avant avec un nouvel agencement des phares et une calandre redessinée. À l’intérieur, le véhicule offre une expérience luxueuse avec une planche de bord plus horizontale et des matériaux issus de sources durables.

Les sièges avant sont proposés avec des options chauffantes, massantes et ventilées, tandis que les sièges du deuxième rang sont chauffants. Grâce à sa configuration flexible, les sixième et septième sièges peuvent se replier à plat pour offrir un espace de coffre généreux.

Technologie et info-divertissement avancés

Le XC90 2024 est équipé d’un écran tactile central de 11,2 pouces aux capacités accrues, promettant une interface utilisateur plus intuitive. Le système d’info-divertissement repose sur Google (Google Maps, Assistant et Play Store), avec une compatibilité CarPlay de base. Une application Volvo Cars permet également aux utilisateurs de contrôler à distance certaines fonctions du véhicule.

Confort et sécurité

L’une des priorités de Volvo pour le XC90 2024 est d’offrir un confort de conduite incomparable. L’isolation phonique renforcée et les améliorations du châssis assurent une conduite silencieuse et douce. La suspension pneumatique en option ajuste les conditions de route 500 fois par seconde pour une expérience de conduite optimale.

Performances impressionnantes

En termes de performances, le XC90 est proposé en version hybride rechargeable avec une puissance combinée de 450 ch. Ce SUV 4×4 boîte automatique-8 peut parcourir jusqu’à 71 km en mode tout électrique grâce à sa batterie li-ion de 18,8 kW, un atout pour les trajets domicile-travail. Toutefois, les utilisateurs devront veiller à recharger régulièrement pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité.

Options et tarifs

Le Volvo XC90 2024 propose différentes options, notamment les finitions de sièges haut de gamme et les systèmes audio Bowers & Wilkins. Ce SUV, au prix de départ de 97 500 € (hors malus au poids), vise à offrir une expérience unique aux conducteurs soucieux tant de la performance que du luxe.

Longueur 4,95 mètres Écran tactile 11,2 pouces Puissance totale 450 ch Batterie 18,8 kW Autonomie électrique 71 km Prix de départ 97 500 € Options sièges Chauffants, massants, ventilés Isolation phonique Mousse dans les montants avant, vitres feuilletées Système audio Bowers & Wilkins Suspension Pneumatique ajustable