Matt LeBlanc a conduit cette Bentley sur le tournage de Top Gear : elle est désormais à vendre !

Une Bentley Turbo R de Top Gear mise aux enchères

Une Bentley Turbo R, conduite par Matt LeBlanc sur le plateau de Top Gear, est mise aux enchères. Ce modèle particulier, emblématique de l’émission, offre l’opportunité unique pour les passionnés d’acquérir une pièce de l’histoire automobile.

Présentation du véhicule

La Bentley Turbo R de 1988 comprend un moteur V8 suralimenté de 6,75 litres, qui produisait, à l’époque, environ 300 chevaux. Bien que l’on ignore si ce modèle en particulier a conservé toute sa puissance, il a parcouru 107 099 milles, dont une partie sous la conduite de LeBlanc à Silverstone, comme l’indiquent les annonces sur le site Car & Classic.

Il convient de noter que ce véhicule n’est pas dans un état de collection. Lors de son utilisation par l’émission, elle a subi quelques dommages, notamment dans un défi de course sans mains et lors d’une épreuve de conduite urbaine. Comme elle faisait partie d’un défi de véhicules bon marché, son état n’était pas parfait dès le départ.

État et modifications

Actuellement, la voiture est en configuration de course, avec des modifications telles qu’un splitter avant et un diffuseur arrière. Son état général est jugé « bon », bien que la peinture verte présente plusieurs éraflures et que certaines pièces de la carrosserie soient endommagées. De plus, l’intérieur a été largement vidé. Toutefois, du point de vue mécanique, elle est principalement d’origine et n’affiche pas d’alertes au tableau de bord.

Cette Bentley a eu 13 propriétaires enregistrés et est actuellement en vente à Farnham, à proximité de l’ancien circuit d’essai de Top Gear à Dunsfold. L’enchère débute le 14 mars, mais il est important de noter qu’en raison des modifications, Car & Classic « ne peut pas vérifier que la voiture est toujours conforme au code de la route ».

Ce n’est pas tous les jours qu’une pièce de memorabilia de Top Gear apparaît sur le marché, et encore moins un véhicule complet. Quel sera donc le prix final de cette enchère ?