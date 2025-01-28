Le coup d'envoi de la bataille des prix dans l'univers des voitures électriques abordables : Renault, Citroën, Fiat...

Réduction des prix des voitures électriques : une tendance à l’horizon

Le marché des voitures électriques semble entraître un changement significatif en matière de prix. Plusieurs nouveaux modèles, dont le Citroën ë-C3 et le Renault 5, s’apprêtent à rejoindre le segment des véhicules abordables. Les raisons de cette évolution sont multiples, allant de la nécessité pour les fabricants de vendre davantage à la fin de la pénurie de matériaux. Voici un aperçu de ces nouveaux modèles et de leurs caractéristiques.

Les modèles émergents sur le marché

La domination de Dacia Spring dans le secteur des voitures électriques abordables est sur le point d’être sérieusement challengée. Citroën a récemment lancé son ë-C3, affiché à partir de 22 590 euros, avec un moteur de 83 kW (113 CV) et une batterie de 44 kWh, offrant une autonomie homologuée de 320 kilomètres. Ce modèle se démarque comme le plus accessible parmi les nouvelles offres disponibles.

Le Fiat Grande Panda, basé sur la plateforme Smart Car, se positionne également à la vente, à un prix légèrement supérieur d’environ 1 300 euros, avec des caractéristiques similaires. Ce véhicule, affectionné pour son apparence agréable, est prévu pour une sortie en février 2025. Il fait déjà partie des prétendants au titre de « Voiture de l’année 2025 », avec un tarif de départ autour de 26 784 euros.

Prévisions pour 2025 : la concurrence s’intensifie

Avec l’année 2025 qui approche, une guerre de prix plus forte apparaît inévitable entre ces nouveaux modèles. Le ë-C3 devrait bientôt offrir une version réduite à moins de 20 000 euros, avec une puissance moteur adéquate de 59 kW (80 CV) et une batterie entre 30 et 35 kWh, promettant une autonomie de 200 kilomètres. Cette stratégie vise à rendre le modèle encore plus compétitif sans sacrifier l’équipement.

Côté Renault, le modèle 5 se prépare également pour le printemps avec une version dotée d’un moteur de 70 kW (95 CV) et une batterie de 40 kWh, visant une autonomie de 300 kilomètres. Il est cependant attendu qu’il perde certains équipements, mais cette réduction de prix est tout à fait envisageable.

En résumé, le marché des voitures électriques s’oriente vers une accessibilité accrue, avec l’arrivée de nouveaux modèles qui promettent de redéfinir ce secteur. Une analyse des conséquences de ces mouvements sur le paysage automobile français s’avère cruciale dans les mois à venir.