Madrid lance un avertissement : de nouveaux véhicules et stationnements sous surveillance, avec des amendes de 200 €.

Le problème croissant des tuk-tuk à Madrid

Depuis plus d’un an, un nouveau type de véhicule envahit les rues de Madrid, causant des problèmes de circulation croissants. Les tuk-tuk touristiques, qui attirent des dizaines de visiteurs, commencent à poser des défis significatifs à la mobilité urbaine. Face à cette situation, la municipalité a décidé de réagir.

Une initiative municipale pour réglementer les tuk-tuk

Le Conseil municipal de Madrid a reconnu la nécessité de prendre des mesures face à la prolifération des tuk-tuk, qui ne sont pas des taxis, mais qui offrent des tours guidés en plusieurs langues. Ces véhicules, souvent garés à des endroits inappropriés, posent des problèmes de circulation en se parquant dans des zones non autorisées. Des communautés locales ont déjà exprimé leurs préoccupations, évoquant une ambiance qui rappelle l’Inde.

Pour remédier à cette situation, le maire de Madrid a annoncé un plan de contrôle visant à interdire le stationnement irrégulier de ces engins. D’après les autorités, l’objectif est d’alléger la congestion de la circulation dans des lieux emblématiques tels que le Mercado de San Miguel, la Calle Mayor et les environs d’El Retiro. De plus, une surveillance sera mise en place jusqu’au 6 avril, avec un contrôle continu tout au long de l’année.

Les amendes pour stationnement irrégulier varieront entre 90 et 200 euros, selon les déclarations du Conseil municipal.

Extension des parcs de stationnement à Madrid

En parallèle à la régulation des tuk-tuk, le Conseil municipal a également engagé des actions pour améliorer la mobilité dans la capitale. Il a été annoncé que jusqu’à 25 000 nouvelles places de stationnement régulé, soit en zones bleues, soit en zones vertes, seront ajoutées à Madrid. Ces nouvelles installations viseront à répondre aux demandes des résidents de l’Aéroport de Barajas, qui se plaignent d’un manque de places disponibles à cause de l’utilisation abusive par des voyageurs.

Le délégué à l’Urbanisme, à l’Environnement et à la Mobilité, Borja Carabante, a confirmé cette initiative, mentionnant les efforts pour étendre le stationnement régulé à d’autres quartiers tels que Usera, Moscardó, Comillas et San Diego, dans la zone de Puente de Vallecas. Ces mesures visent non seulement à améliorer le stationnement, mais aussi à alléger la congestion dans différents secteurs de la ville.

