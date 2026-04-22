Pourquoi le Bitcoin frôle les 77K aujourd’hui ? La paix propulse les cryptos : Ethereum, XRP et Dogecoin à la hausse !

Résumé

Le marché des cryptomonnaies connaît un regain d’énergie, stimulé par des nouvelles géopolitiques et des investissements institutionnels importants. Le Bitcoin a franchi de nouveaux sommets depuis février, tandis que d’autres cryptos comme Ethereum, XRP et Dogecoin suivent cette dynamique. Voici un aperçu des facteurs influençant cette ascension.

Bitcoin en tête du marché

Le Bitcoin (BTC) a été échangé à 77 541 $ sur le marché le mercredi 22 avril 2026, enregistrant une hausse de 2,2 % en 24 heures et de 4,3 % sur la semaine. Cette montée coïncide avec l’annonce par Donald Trump d’une prolongation indéfinie du cessez-le-feu en Iran, et avec la révélation par Strategy d’un achat massif de BTC de 2,54 milliards de dollars, portant leurs avoirs au-delà de 815 000 pièces.

Ce mouvement propulse l’actif numérique leader à son plus haut niveau depuis début février, rompant ainsi une phase de consolidation de deux mois qui avait débuté après les niveaux bas de 2024. Ethereum a également enregistré une hausse de 0,7 %, atteignant 2 390 $, tandis que XRP a grimpé de 1,5 % pour atteindre 1,45 $ et Dogecoin a bondi de 2,5 % après avoir testé un support à 9 cents.

Les catalyseurs de la montée des cryptos

La hausse actuelle peut être attribuée à deux catalyseurs principaux : l’extension du cessez-le-feu et l’achat record de BTC par Strategy. Ce dernier a engendré des flux d’entrée dans les fonds de cryptomonnaies d’un total de 1,4 milliard de dollars, led par des produits Bitcoin et Ethereum.

Trump a annoncé la prolongation indéfinie de la date limite du cessez-le-feu après le rejet par l’Iran des pourparlers de paix à Islamabad, éliminant ainsi les incertitudes géopolitiques qui pesaient sur le marché depuis début avril. Michael Saylor, à la tête de Strategy, a prévu l’achat de 34 164 BTC pour 2,54 milliards de dollars, à un prix moyen de 74 395 $ par pièce, faisant de la société le plus grand détenteur public de Bitcoin, dépassant ainsi le Bitcoin Trust iShares de BlackRock pour la première fois.

Joel Kruger, stratégiste chez LMAX, a souligné que le Bitcoin continue de consolider au-dessus d’une zone clé de 76 000 $, ouvrant la voie à un mouvement vers 90 000 $. Cette augmentation repose sur quatre moteurs convergents : l’absence de risque géopolitique dans le détroit d’Ormuz, l’achat massif de BTC, un retournement des flux nets dans les fonds de cryptomonnaies, et une compression des taux de financement qui a provoqué un short squeeze.

Analyse technique et perspectives

Sur le plan technique, le Bitcoin semble s’être libéré d’une zone de consolidation établie depuis début février. Paul Howard, directeur senior chez Wincent, a noté que la zone des 72 000 $ demeure un support clé, avec une résistance située autour de 79 000 $. La clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 82 500 $, pourrait signaler un retournement de tendance majeur.

Pour Ethereum, malgré sa hausse de 0,7 %, il reste piégé dans un range de 1 800 $ à 2 400 $, sans perspective de rupture tant que la moyenne mobile à 200 jours n’est pas franchie. En revanche, XRP a connu une légère hausse, mais demeure consolidé autour des niveaux les plus bas observés depuis 2024.

Les prévisions autour du Bitcoin convergent vers un point de test crucial aux alentours de 80 000 $. Si ce niveau est franchi, cela pourrait signifier une nouvelle phase de hausse significative dans le secteur des cryptomonnaies.

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