Résumé de la semaine : Kraken se prépare à racheter NinjaTrader, Trustpilot intensifie sa lutte contre les « faux » avis.

Résumé

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est marqué par l’annonce de l’acquisition de NinjaTrader par Kraken pour 1,5 milliard de dollars. Cette transaction, visant à élargir l’offre de services de Kraken, fait écho à d’autres mouvements significatifs dans le secteur financier. Voici un aperçu des événements récents qui définissent le paysage actuel des affaires et du trading.

Acquisition de NinjaTrader par Kraken pour 1,5 milliard de dollars

La plateforme américaine d’échange de cryptomonnaies, Kraken, a annoncé son intention d’acquérir NinjaTrader, une plateforme de trading de contrats à terme, pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Fondée en 2003, NinjaTrader exerce ses activités en tant que Commissionnaire en contrats à terme, offrant divers outils de trading aux investisseurs.

Selon les informations diffusées, cette acquisition permettra à Kraken d’élargir sa base d’utilisateurs et d’intégrer d’autres classes d’actifs en plus des cryptomonnaies. Les projets de Kraken incluent également l’expansion de la portée de NinjaTrader au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. Cependant, la marque NinjaTrader devrait continuer à exister de manière indépendante, sans être complètement intégrée sous la marque Kraken.

Autres acquisitions et mouvements importants dans le secteur

Au-delà des frontières américaines, Kraken conclut également des acquisitions notables. L’échange a récemment finalisé l’achat d’une entreprise chypriote dans le but d’obtenir la licence MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) dans l’Union européenne. Cela inclut l’acquisition de l’entreprise Greenfields Wealth, spécialisée dans les contrats pour différences (CFDs), qui était auparavant connue sous le nom de Pacific Union Group.

Dans un autre enjeu commercial, VP Capital, propriétaire de Capital.com et Currency.com, a annoncé la vente de Currency.com à un groupe d’investisseurs dirigé par CXNEST Ltd, après une période de 18 mois de négociation. Parallèlement, la société de courtage crypto Hidden Road envisage de lever des fonds à une valorisation dépassant 1 milliard de dollars ou de vendre l’entreprise, selon des sources proches de l’affaire.

Concernant la régulation, Banxso, un courtier sud-africain en difficultés, a quitté son activité de détail à Chypre, vendant son unité à Nova Securities Limited, un nouvel entrant dans le secteur.

Tendances et évolutions du marché de la finance

Le rapport d’Investment Trends sur les services financiers a révélé une résilience notable sur le marché, avec une augmentation des traders réactivés et en activité dans le secteur des CFD/FX aux Émirats arabes unis. Tarik Chebib, PDG de Capital.com MENA, a souligné que les traders des CCG montrent une appétence plus marquée pour le risque par rapport aux autres marchés, privilégiant les matières premières, les indices américains et les cryptomonnaies.

Enfin, dans le domaine des technologies financières, Revolut a annoncé un partenariat avec les autorités espagnoles pour permettre à ses utilisateurs de payer leurs impôts via l’application, facilitant l’intégration des services bancaires numériques.

À suivre pour d’autres mises à jour la semaine prochaine!