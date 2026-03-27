Comment Tom Brady motive les stars de la Coupe du Monde avant le grand tournoi estival.

Le nom de Tom Brady est synonyme d’influence et d’inspiration dans le monde du sport. Surnommé le GOAT du football américain, il incarne la légende vivante qui inspire tant les nouvelles générations que des athlètes d’autres disciplines. Récemment, lors d’un match entre le Brésil et la France au Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, un joueur du Real Madrid a exprimé son enthousiasme d’évoluer sur le même terrain que l’illustre quarterback de la NFL.
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Aurélien Tchouaméni a contacté Tom Brady
C’est le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni qui a révélé cette information lors d’une interview réalisée après le match contre l’équipe nationale du Brésil. Lors de ce match, lui et son coéquipier Vinicius Jr. ont décroché une victoire de 1-2, illustrant de très bonnes performances.
Un moment mémorable
Tchouaméni s’est déclaré fan de la NFL et a déclaré à NBC : « Incroyable d’avoir la chance de jouer dans le stade de Tom Brady. Je lui ai envoyé un message avant le match pour lui dire que c’était un plaisir pour moi d’évoluer dans ce stade. »
Des matchs à venir pour l’équipe de France
Tchouaméni a été titulaire lors de cette rencontre, qui fait partie d’une série de deux matches amicaux internationaux que l’équipe de France disputera sur le sol américain. Le prochain défi aura lieu le dimanche 29 mars, lorsque les Bleus affronteront l’équipe nationale de Colombie au Northwest Stadium de Landover, Maryland.
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