Tom Brady transforme la vie de Birmingham et ravive les espoirs de résurrection des Raiders.

Lorsque Tom Brady a annoncé son entrée inattendue dans le football anglais en tant que propriétaire minoritaire de Birmingham City en août 2023, les fans et les analystes étaient sceptiques quant à la capacité d’une icône de la NFL à influencer un club de football en difficulté.

Moins d’un an plus tard, l’impact de Brady est indéniable — Birmingham City est sur le point de réécrire l’histoire de la Ligue One. Suite à sa relégation du Championship peu après l’arrivée de Brady, beaucoup s’attendaient à ce que Birmingham fasse face à une reconstruction lente et douloureuse.

Un Renversement Impressionnant

Cependant, le club a réalisé un renversement stupéfiant, en partie grâce à l’état d’esprit de vainqueur et au soutien de haut niveau apportés par le septuple champion du Super Bowl.

Affichant clairement leurs ambitions, Birmingham a battu le record des transferts de la Ligue One cet été en signant l’attaquant Jay Stansfield en provenance de Fulham pour un montant rapporté de 15 millions de livres sterling (19,4 millions de dollars), des bonus pouvant porter le total à 20 millions de livres sterling (25,8 millions de dollars).

C’était un coup audacieux qui soulignait leur volonté de retrouver rapidement le Championship.

Selon les données de Transfermarkt, Birmingham a dirigé une frénésie de dépenses record en Ligue One cette saison, représentant une part significative des 30 millions de livres sterling (38,8 millions de dollars) de dépenses totales de la division.

L’investissement commence à porter ses fruits sur le terrain, avec Birmingham confortablement installé en tête du classement avec 79 points, n’ayant perdu que trois fois cette saison.

Stansfield s’est révélé être un facteur de changement, ayant marqué 16 buts en 25 apparitions et menant l’équipe vers la promotion. Les experts estiment que Birmingham est sur la bonne voie pour éventuellement dépasser le long-standing record de 103 points détenu par les Wolverhampton Wanderers si la dynamique actuelle se maintient.

L’Influence de Brady : D’une Gloire NFL à un Succès Footballistique

Au-delà des transferts de haut niveau, l’implication de Tom Brady a redéfini la culture du club. Connu pour sa quête incessante d’excellence, Brady a contribué à ancrer un état d’esprit de champion dans l’équipe de Birmingham, influençant tout, depuis la science de la performance jusqu’à la stratégie commerciale.

Sa présence a également attiré de nouveaux contrats de sponsoring et une attention médiatique, transformant Birmingham City en l’une des équipes les plus visibles et commercialisables de la Ligue One.

La montée fulgurante du club a suscité des comparaisons avec l’ascension rapide d’Ipswich Town de la Ligue One vers la Premier League, alimentant l’espoir que Birmingham puisse bientôt emprunter un chemin similaire.

Pour plus d’excitation, Birmingham a développé une rivalité captivante avec Wrexham, détenu par les stars d’Hollywood Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Ces matchs, surnommés le « Hollywood Derby », ont attiré l’attention internationale, des célébrités comme David Beckham rejoignant Brady dans les tribunes.

La stratégie de Brady porte manifestement ses fruits – alors que Birmingham marche vers une promotion historique, certains se demandent si la même formule gagnante pourrait éventuellement s’appliquer à son rôle de copropriétaire dans la NFL avec les Las Vegas Raiders.

À l’aube d’une saison record, le passage de Tom Brady à la propriété dans le football prouve qu’il s’agit d’un coup de maître, associant le leadership sportif à un sens aigu des affaires.

Si ce succès se poursuit, la résurgence de Birmingham City sous Brady pourrait devenir l’une des plus grandes histoires de retour du football moderne.