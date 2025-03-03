XRP s’envole de 40 % et SOL de 70 % suite à l’annonce de Trump sur la création d’une « Réserve Stratégique Crypto »

Annonce Surprise de Trump sur les Cryptomonnaies

Le président des États-Unis, Donald Trump, a récemment fait une annonce inattendue sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Il a déclaré que le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), l’XRP, le Solana (SOL), le Cardano (ADA) et d’autres « cryptomonnaies précieuses » seraient ajoutés à la réserve stratégique de cryptomonnaies du pays. Cette initiative a eu un impact immédiat sur le marché, faisant grimper le prix de l’XRP d’environ 40 % et celui du Cardano de près de 70 %.

Les Détails de la Réserve Cryptographique

De manière intéressante, le post initial mentionnait seulement trois cryptomonnaies : XRP, SOL et ADA. Cependant, le président a clarifié dans un message ultérieur que le BTC et l’ETH seraient également inclus dans la réserve, affirmant que ces actifs numériques « seront le cœur de la Réserve ». Il a également partagé son enthousiasme : « J’aime aussi le Bitcoin et l’Ethereum! »

Trump a souligné que « une réserve cryptographique américaine renforcera cette industrie critique après des années d’attaques corrompues de l’administration Biden, c’est pourquoi mon décret sur les actifs numériques a chargé le groupe de travail présidentiel d’avancer sur une réserve stratégique cryptographique incluant l’XRP, le SOL et le ADA. » Il a conclu en promettant de faire des États-Unis « la capitale mondiale des cryptomonnaies ».

Un Marché Optimiste et des Promesses Électorales

Le message de Trump a insufflé un nouvel optimisme dans un marché des cryptomonnaies en déclin. L’ADA a mené la flambée, enregistrant une hausse d’environ 70 % en quelques minutes, tandis que le SOL a bondi de 25 %. En difficulté autour du niveau de support de 2 $, la valeur de l’XRP a grimpé à 2,96 $, soit une augmentation d’environ 40 %.

Cette annonce fait écho à une promesse de campagne de Trump faite lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, Tennessee, où il avait présenté l’idée d’une « réserve nationale stratégique de Bitcoin ». « Si je suis élu, il sera de la politique de mon administration de conserver 100 % de tous les Bitcoins que le gouvernement détient actuellement ou acquerra à l’avenir », avait-il déclaré. « J’espère que vous réussirez, au moins. Cela servira, en effet, de cœur de la réserve nationale stratégique de Bitcoin. »

Étonnamment, Trump a tenu bon sur la plupart de ses promesses électorales, y compris celles liées aux cryptomonnaies. Précédemment, il avait donné l’ordre de former un groupe de travail sur les actifs numériques pour explorer les régulations des cryptomonnaies. De plus, ses candidats par intérim, à la tête de deux organismes de régulation américains clés, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ont affiché une attitude positive envers les cryptomonnaies.