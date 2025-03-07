Réserve de Bitcoins et Stock de Actifs Numériques : Le Président Trump Met en Signe un Ordre Exécutif

Introduction

Le président américain Donald Trump a signé hier un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin pour conserver les actifs saisis par le gouvernement des États-Unis. Cette initiative marque une nouvelle étape significative dans la gestion des cryptomonnaies au sein de l’administration américaine.

Une réserve de cryptomonnaies saisies

Les actifs qui seront initialement stockés dans cette réserve incluront ceux saisis par le gouvernement américain dans le cadre de diverses affaires criminelles. David Sacks, responsable de l’IA et des cryptomonnaies à la Maison Blanche, a décrit la réserve de Bitcoin comme un « Fort Knox numérique pour les cryptomonnaies », précisant que le pays les conservera à long terme sans intention de les vendre.

JUST NOW! President Trump signs an Executive Order establishing the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS — Margo Martin (@MargoMartin47) March 7, 2025

Contexte et implications de l’ordre exécutif

Cette décision intervient après plusieurs jours de spéculations suite aux premiers indices du président sur cette réserve sur son compte Truth Social. Initialement, il avait annoncé que les cryptomonnaies XRP, Solana (SOL) et Cardano (ADA) feraient partie de la réserve stratégique. Cependant, il a par la suite précisé que Bitcoin et Ethereum seraient également inclus, les qualifiant de « cœur de la réserve ».

Selon Arkham Intelligence, le gouvernement américain détient actuellement un total de 18,28 milliards de dollars en cryptomonnaies, avec une réserve principale de 198 109 Bitcoin, évaluée à 17,87 milliards de dollars. D’autres actifs incluent de l’Ether et du Tether, tandis qu’aucun des actifs saisis ne comprend XRP, SOL ou ADA.

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve. The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it… — David Sacks (@davidsacks47) March 7, 2025

Sacks a noté que le gouvernement américain n’avait jamais réalisé un audit complet de ses avoirs en cryptomonnaies saisis. Ce nouveau décret « ordonne un examen complet des avoirs numériques du gouvernement fédéral ». Les avoirs en Bitcoin du département du Trésor seront utilisés pour alimenter la réserve, tandis que d’autres agences fédérales « évalueront leur autorité légale » pour transférer leurs avoirs en cryptomonnaies.

Enfin, le décret demande aux secrétaires du Trésor et du Commerce de développer des « stratégies neutres en matière de budget » pour acquérir davantage de Bitcoin pour la réserve, tout en veillant à ce que ces achats « n’imposent aucun coût supplémentaire aux contribuables américains ».

Malgré cette annonce, l’ordre exécutif de Trump n’a pas eu l’impact escompté sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin ayant perdu environ 5 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures, avec une chute similaire pour l’Ether.