Le retour tant attendu de l’iFX EXPO LATAM !

Retour de l’iFX EXPO LATAM à Mexico en 2025

Après le succès retentissant de 2024, l’iFX EXPO LATAM fait son grand retour à Mexico City les 9 et 10 avril 2025. Cet événement promet deux jours riches en apprentissage, en réseautage et en collaboration pour les acteurs du secteur de la négociation en ligne.

Un événement incontournable pour le secteur de la négociation en ligne

L’iFX EXPO, fort de plus de dix années d’expérience dans l’organisation d’expositions à travers le monde, rassemblera en 2025 des traders, brokers, IBs, affiliés, entreprises de prop trading, fintechs, fournisseurs de services de paiement, et plus encore, le tout sous un même toit. Cette exposition vise à créer un environnement propice à l’acquisition de connaissances et au réseautage dans un secteur en pleine expansion.

Un programme riche et diversifié

L’événement est conçu pour tous les niveaux d’expérience, réunissant ainsi débutants et experts chevronnés. Il représente une opportunité idéale pour échanger des idées et établir des partenariats précieux. Les entreprises auront l’opportunité de rencontrer plus de 1 600 sociétés issues de divers secteurs industriels afin de discuter et de nouer des liens fructueux.

iFX EXPO LATAM 2025 proposera un large éventail d’avantages. Le sol de l’exposition accueillera des dizaines de leaders réputés du secteur, présentant leurs plateformes de négociation en ligne à plus de 3 500 participants venant de plus de 120 pays. Pour ceux souhaitant enrichir leurs connaissances, plus de 100 intervenants partageront leurs succès et proposeront des panels éducatifs tout au long de l’événement, notamment dans la salle des conférenciers et l’arène des traders, un espace dédié pour apprendre, partager et développer ses talents.

Si vous évoluez dans l’industrie de la négociation en ligne et que vous recherchez un événement global pour améliorer vos compétences tout en vous connectant à de nombreuses marques internationales, faites de l’iFX EXPO LATAM 2025 votre prochaine étape incontournable. Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre cette expérience unique.